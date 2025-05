Un' alleanza tra i partiti contro le morti sul lavoro

La premier Meloni e il governo hanno annunciato una convocazione nei prossimi giorni dei rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale per ascoltare proposte, sollecitazioni e suggerimenti

