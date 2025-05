Un' alba chiamata vita | la gratitudine di un paziente all' Ospedale di Ariano Irpino

paziente dell’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino che vuole esprimere tutta la propria gratitudine per le cure ricevute che gli hanno salvato la vita.“Me lo sono ripetuto più volte in questi giorni di. 🔗 Avellinotoday.it - Un'alba chiamata vita: la gratitudine di un paziente all'Ospedale di Ariano Irpino “Solo un attimo! E tutto può finire”. Comincia così la lettera di undell’“Frangipane-Bellizzi” diche vuole esprimere tutta la propriaper le cure ricevute che gli hanno salvato la.“Me lo sono ripetuto più volte in questi giorni di. 🔗 Avellinotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragico investimento mortale, l’ennesimo di questo 2025, che costa la vita ad una donna di 56 anni, investita da un 20enne all’alba. Il drammatico scontro via Ardeatina a Roma - Drammatico incidente alle prime luci dell’alba Un altro incidente mortale si è verificato questa mattina sulle strade della Capitale. Una donna di 56 anni, di origine romena, è stata investita e uccisa mentre attraversava via Ardeatina, all’altezza del km 10.500. La tragedia è avvenuta intorno alle 6:30 di lunedì 17 marzo, in un tratto di strada che purtroppo ha già visto in passato incidenti simili. 🔗dayitalianews.com

Fine vita, la Consulta chiamata a decidere per la quarta volta. Cappato: “Prodotto della paralisi dei partiti” - Lunedì la decisione del gip di Firenze di non archiviare Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli, per il caso di Massimiliano, oggi l’annuncio di un caso di morte volontaria in Emilia-Romagna e mercoledì per la quarta volta la Corte costituzionale tratterà di scelte di fine vita e aiuto al suicidio, a seguito delle azioni di disobbedienza civile compiute da Marco Cappato e altri attivisti. 🔗ilfattoquotidiano.it

La gratitudine del professore, dopo complesso intervento di cardiochirurgia: "Mi avete salvato la vita" - Una lunga lettera di ringraziamento indirizzata al Policlinico di Foggia e a quanti - chirurghi, anestesisti, infermieri, oss - hanno concorso a salvargli la vita. Un ringraziamento pubblico che arriva da Stefano Netti, professore associato di Patologia Clinica e, in questo caso, paziente. Un... 🔗foggiatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un'alba chiamata vita: la gratitudine di un paziente all'Ospedale di Ariano Irpino. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online