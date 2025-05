Una tradizione ucraina che si è evoluta in arte moderna

tradizione, che ha rischiato di cadere nell’oblio, è diventata una vera e propria arte da esportare nel mondo. Stiamo parlando della pysanka, l’uovo dipinto con un apposito strumento, la cera d’api e i coloranti, che oltre a essere bello racchiude in sé significati sacrali.Krashanky, driapanky, krapanky, pysanky, travlianky: i cinque modi per decorare le uovaColorare le uova prima di Pasqua è un’usanza comune per molti Paesi cristiani. In ucraina esistono cinque tipi di decorazione delle uova per Pasqua che prendono il nome dal modo in cui vengono adornate.La prima categoria sono le krashanky, dal verbo krasyty, colorare: le uova vengono bollite con le bucce di cipolla per ottenere il colore rosso che simboleggia il sangue di Cristo, e sono le più facili da fare. 🔗 Linkiesta.it - Una tradizione ucraina che si è evoluta in arte moderna Tra tante incombenze domestiche e preparativi rituali prima della Pasqua, uno dei più importanti per gli ucraini era colorare e dipingere le uova. Oggi questa, che ha rischiato di cadere nell’oblio, è diventata una vera e propriada esportare nel mondo. Stiamo parlando della pysanka, l’uovo dipinto con un apposito strumento, la cera d’api e i coloranti, che oltre a essere bello racchiude in sé significati sacrali.Krashanky, driapanky, krapanky, pysanky, travlianky: i cinque modi per decorare le uovaColorare le uova prima di Pasqua è un’usanza comune per molti Paesi cristiani. Inesistono cinque tipi di decorazione delle uova per Pasqua che prendono il nome dal modo in cui vengono adornate.La prima categoria sono le krashanky, dal verbo krasyty, colorare: le uova vengono bollite con le bucce di cipolla per ottenere il colore rosso che simboleggia il sangue di Cristo, e sono le più facili da fare. 🔗 Linkiesta.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Una tradizione ucraina che si è evoluta in arte moderna - Tra tante incombenze domestiche e preparativi rituali prima della Pasqua, uno dei più importanti per gli ucraini era colorare e dipingere le uova. Oggi questa tradizione, che ha rischiato di cadere nell’oblio, è diventata una vera e propria arte da esportare nel mondo. Stiamo parlando della pysanka, l’uovo dipinto con un apposito strumento, la cera d’api e i coloranti, che oltre a essere bello racchiude in sé significati sacrali. 🔗linkiesta.it

Da sempre meta di turisti e viaggiatori, Npoli si carica di energia grazie all’impegno di ragazzi determinati a restare. Valorizzano luoghi dimenticati, spazi di culto e antichi quartieri che rinascono a nuova vita. Tra arte, tradizione e gastronomia - È il momento d’oro di Napoli, una delle città più visitate d’Italia. Una rinascita forte che attira i più giovani, viaggiatori che la scelgono per la sua forte identità, per quella bellezza che scorre per le strade e negli occhi della gente. E attira anche freschi imprenditori, con nuove idee creative. Forse hanno influito il successo della serie tv Mare fuori, i romanzi di Elena Ferrante, le canzoni di Geolier, o il murale di Maradona. 🔗iodonna.it

L'arte ucraina approda a Casa Moretti di Cesenatico in occasione di Picta Romagna - La rassegna di arte contemporanea Picta Romagna approda al Museo Moretti di Cesenatico. Dal 14 marzo al 12 aprile sono in esposizione opere di artiste e artisti ucraini di fama internazionale. L'inaugurazione della mostra è in programma per venerdì 14 alle ore 17, dove verranno svelate le opere... 🔗cesenatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Pysanka, la bellezza fragile dell’Arte Ucraina alla Casina delle Civette; Pysanka - La bellezza fragile dell'arte Ucraina; La mostra “PYSANKA” celebra l’arte ucraina a Roma; Pysanka . La bellezza fragile dell’Arte ucraina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

PYSANKA – la bellezza fragile dell’Arte Ucraina - La Pysanka, guscio d’uovo decorato con l’utilizzo di cera d’api, è una delle antiche forme di arte popolare ucraina, le cui radici risalgono all’epoca precristiana. Occupando un ruolo importante nella ... 🔗arte.it

Scopri il Pysanka Museum: un viaggio nella tradizione pasquale ucraina - Nel cuore dell’Ucraina, il Pysanka Museum si erge come un simbolo della tradizione pasquale, attirando visitatori da ogni angolo del mondo. Questo museo, con la sua struttura unica a forma di uovo di ... 🔗viaggiamo.it