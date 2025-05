Una strada per Luana nella zona industriale di Montemurlo ‘Non è una via di morte ma di vita’

Montemurlo (Prato), 1 maggio 2025 – Un monito a ricordare come la sicurezza sui luoghi di lavoro deve avere la precedenza su tutto. Sotto un sole cocente è stata scoperta, oggi primo maggio, la targa della strada a Montemurlo dedicata a Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni uccisa da un 'orditoio il 3 maggio di quattro anni fa. intitolazione strada per Luana d'orazio E proprio nel giorno in cui si festeggia il lavoro il Comune di Montemurlo ha deciso simbolicamente di intitolare la strada alla ragazza durante una cerimonia a cui hanno partecipato istituzioni, i familiari della ragazza morta, cittadini, curiosi. La cerimonia è stata inserita all'interno della festa del primo maggio che ha visto la piazza di Montemurlo animarsi di migliaia di bandiere della Uil, ed è stata scelta come piazza di riferimento delle celebrazioni nazionali insieme a Roma e Palermo. 🔗 Lanazione.it - Una strada per Luana nella zona industriale di Montemurlo. ‘Non è una via di morte ma di vita’ (Prato), 1 maggio 2025 – Un monito a ricordare come la sicurezza sui luoghi di lavoro deve avere la precedenza su tutto. Sotto un sole cocente è stata scoperta, oggi primo maggio, la targa delladedicata aD'Orazio, l'operaia di 22 anni uccisa da un 'orditoio il 3 maggio di quattro anni fa. intitolazioneperd'orazio E proprio nel giorno in cui si festeggia il lavoro il Comune diha deciso simbolicamente di intitolare laalla ragazza durante una cerimonia a cui hanno partecipato istituzioni, i familiari della ragazza morta, cittadini, curiosi. La cerimonia è stata inserita all'interno della festa del primo maggio che ha visto la piazza dianimarsi di migliaia di bandiere della Uil, ed è stata scelta come piazza di riferimento delle celebrazioni nazionali insieme a Roma e Palermo. 🔗 Lanazione.it

