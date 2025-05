Una nuova app per collegare commercianti ed esercenti con i consumatori

OSTUNI - Lunedì 5 maggio 2025, presso il Comune di Ostuni, con inizio alle 10:30, il Distretto Urbano del Commercio di Ostuni, denominato Duc Città Bianca, terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale agli esercenti dell'app "APPosto InRete", applicazione per i servizi integrati fra gli.

