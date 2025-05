Una maglia una storia … La bellissima maglia del Bisceglie 1983-84

bellissima maglia del Bisceglie 1983-84Terza tappa conclusiva del nostro viaggio pugliese. Chiudiamo con una bellissima maglia di provincia risalente alla prima metà degli anni Ottanta, precisamente quella del Bisceglie della stagione 1983-84.Le caratteristicheSi tratta di una bellissima "lanetta" a bande larghe verticali nerazzurre. Prodotta dalla Cinghiale Sport, azienda di Apricena, in provincia di Foggia, la maglia è a manica lunga con colletto e polsini azzurri. Al centro troviamo, in una toppa nera cucita alla maglia, lo sponsor commerciale "Andras", non meglio identificato ma che la squadra ha usato in quella stagione alternativamente all'altro sponsor commerciale "Stasi" come si vede dalle foto allegate.Fronte maglia con sponsor e stellaAl di sopra dello sponsor, a destra troviamo una piccola toppa rossa raffigurante un cinghiale, stemma del produttore della maglia e, dal lato opposto, una bellissima stella in similpelle di colore bianco, simbolo che troviamo nello stemma sociale e che il club era solito apporre sulle proprie divise.

Quale libro dedicò Andrea De Carlo a Eleonora Giorgi? La storia è bellissima - Tra i grandi amori di Eleonora Giorgi c’è lo scrittore Andrea De Carlo, ultimo compagno dell’attrice a cui fu legato dal 1996 al 2007. A lei De Carli dedicò il romanzo Di noi tre, pubblicato nel ’97. Fu proprio Giorgi, come raccontato da De Carlo in una lunga intervista al Corriere della Sera, a suggerire il titolo del libro, scovato in uno scritto di Cesare Pavese. La protagonista della storia, Misia Striani, è stata ispirata proprio dall’attrice: “Questo è uno dei rarissimi casi in cui c’è fonte certe di un personaggio: Misia Mistrani non è letteralmente Eleonora, ma molti suoi elementi ... 🔗cultweb.it

Apre oggi al pubblico: Bellissima Ester. Purim, una storia senza tempo - Una mostra che esplora la figura della Regina Ester e la festa di Purim attraverso opere d’arte rinascimentali, pergamene, manufatti storici e installazioni interattive, offrendo un viaggio tra storia, tradizione e attualità. Fino al 15 giugno 2025, Ferrara. Dopo il successo dell’edizione del 2024 presso il Museo Ebraico di Roma, dal 12 marzo al 15 giugno 2025 la mostra Bellissima Ester. Purim, una storia senza tempo arriva al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS di Ferrara con un allestimento arricchito da nuove opere e spunti inediti. 🔗.com

Repice “ridimensiona” Yildiz: «La maglia numero 10 non era ancora per lui, l’ha indossata chi ha fatto la storia della Juventus. Certe cose sono sacre» - di Redazione JuventusNews24Repice su Yildiz: «Non era pronto per la maglia numero 10». Il commento sul gioiello turco della Juventus A Radio Bianconera, Francesco Repice ha parlato di Juve ed in particolare di Kenan Yildiz. Il suo commento. REPICE – «Yildiz? Io ho la memoria lunga e la maglia numero 10 non era ancora per lui. C’è bisogno di più tempo e di dimostrazioni, l’ha indossata chi ha fatto la storia della Juventus. 🔗juventusnews24.com

