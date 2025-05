Una giornata storica Ecco il volto di San Ciriaco La morte resta un mistero E’ il più antico d’Occidente

Ciriaco era un uomo di corporatura robusta, alto circa 1 metro e 75, deceduto oltre i 60 anni di età dopo terribili torture. Questi erano i dati emersi nell'ultima ricognizione eseguita nel 1979 sul corpo del santo patrono di Ancona e da allora la scienza ha fatto passi da gigante tanto che l'ultima ricognizione, avviata nel 2023, ci porta oggi a conoscere molte più cose sulla vita di San Ciriaco. Grazie all'intelligenza artificiale possiamo vedere anche il suo volto e ascoltare la sua voce. A svelarlo l'incontro che si è svolto in Cattedrale nel corso del quale sono stati resi noti i risultati degli esami svolti dai prof Gino Fornaciari e Antonio Fornaciari della Divisione di Paleopatologia Dipartimento di Ricerca e Traslazione e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia Università di Pisa e dal prof Andrea Giovagnoni, Ordinario di Radiologia della Politecnica e Direttore del Dipartimento di Scienze radiologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

