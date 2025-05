Una gara di solidarietà che però lascia diversi punti interrogativi sul piano della tutela ambientale

della Duck Race, un evento che unisce divertimento e solidarietà. Ben 20.000 paperelle di plastica, "adottabili" con una donazione di 5 euro, sono state rilasciate nel fiume per raccogliere fondi a favore di organizzazioni come Pharmaciens sans Frontières ASBL e Asha 4 Children. Un'iniziativa che ha coinvolto centinaia di persone, con premi in palio e la partecipazione di figure istituzionali come il Vice primo ministro Xavier Bettel e il Sindaco Lydie Polfer. Tuttavia, dietro l'aspetto festoso, si nasconde una questione che merita attenzione: l'impatto ambientale. Breathtaking, l'installazione di Fabrizio Ferri sulla plastica nei mari guarda le foto Beneficenza, plastica e critiche: la Duck Race in LussemburgoL'atmosfera dell'evento è stata vivace, con strade chiuse al traffico e stand gastronomici che hanno attirato numerosi partecipanti.

Addio Papa Francesco: lascia segnali di umanità, pensieri eterni, esempi di solidarietà - Papa Francesco è morto. E il giorno in cui accade – un giorno santo, carico di mistero e significato – non sembra una coincidenza. Se ne va in punta di piedi, con la discrezione dei grandi, lasciando dietro di sé una scia profonda di gesti, parole e umanità che resteranno nella storia della Chiesa e […] 🔗lifeandnews.it

Disabile con la scuola a Vimercate. Gara di solidarietà per il trasporto - Aziende, negozi e cittadini in campo per permettere a un ragazzo disabile di andare ogni giorno a scuola a Vimercate, Trezzo rinnova per due anni l’accordo con i volontari per i trasporti solidali e premia gli angeli che finanziano i viaggi di tanti disabili. È uno dei "Progetti del cuore", l’associazione che gestisce il mezzo attrezzato per l’handicap donato dai benefattori, riuniti dall’Amministrazione nella corte del Municipio per un omaggio ufficiale. 🔗ilgiorno.it

Gara di solidarietà per la piccola Alessia che lotta contro un tumore al cervello: raccolti già 35mila euro - Bergamo. Su GoFundMe è scattata una gara di solidarietà per la piccola Alessia, una bimba di Bergamo di 8 anni con un medulloblastoma metastatico al cervello. Dopo la diagnosi, arrivata a febbraio, Alessia “ha subito un intervento chirurgico di sei ore e due cicli di chemioterapia che l’hanno ridotta a un filo d’erba. Ora – racconta il papà, Roberto Daminelli – affronta la fase più delicata: riabilitazione motoria, autotrapianto di midollo e radioterapia mirata”. 🔗bergamonews.it

