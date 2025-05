Una Galleria a cielo aperto Arte e natura in alta quota

naturale che abbraccia le Dolomiti e la catena alpina principale, si snoda la Via Artis, la Galleria d’Arte a cielo aperto più alta del mondo. Inaugurata a fine giugno dello scorso anno e riaperta per questa stagione primaverile ed estiva sulla vetta di Plan de Corones, a 2.275 metri di altitudine, questa iniziativa congiunta tra Skirama e il LUMEN – il Museo della Fotografia di Montagna – si presenta come un ambizioso progetto di fusione tra cultura, natura e sostenibilità.Il percorso si sviluppa lungo un anello di sei chilometri, tracciato sul sentiero panoramico B. Sei le opere disseminate lungo l’itinerario, tutte realizzate da artisti locali con materiali ecocompatibili, in particolare legno proveniente da alberi danneggiati dal bostrico e dalle intemperie, in un dialogo armonico tra Arte e ambiente. 🔗 Quotidiano.net - Una Galleria a cielo aperto. Arte e natura in alta quota di Chiara Giacobelli Nel cuore della Val Pusteria, avvolta da un anfiteatrole che abbraccia le Dolomiti e la catena alpina principale, si snoda la Via Artis, lad’piùdel mondo. Inaugurata a fine giugno dello scorso anno e riaperta per questa stagione primaverile ed estiva sulla vetta di Plan de Corones, a 2.275 metri di altitudine, questa iniziativa congiunta tra Skirama e il LUMEN – il Museo della Fotografia di Montagna – si presenta come un ambizioso progetto di fusione tra cultura,e sostenibilità.Il percorso si sviluppa lungo un anello di sei chilometri, tracciato sul sentiero panoramico B. Sei le opere disseminate lungo l’itinerario, tutte realizzate da artisti locali con materiali ecocompatibili, in particolare legno proveniente da alberi danneggiati dal bostrico e dalle intemperie, in un dialogo armonico trae ambiente. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Galleria a cielo aperto nel weekend. Torna la mostra dell’artigianato - FOLLONICA Questo weekend Follonica si trasformerà in una galleria a cielo aperto dove verranno esposte opere artistiche (e non) che sono state realizzate artigianalmente. Infatti sul lungomare di viale Italia ci sarà il ritorno della mostra-mercato dedicata esclusivamente all’artigianato artistico e tradizionale. L’iniziativa è promossa dal Cna Grosseto (la più grande organizzazione dedicata all’artigianato presente a livello provinciale) in collaborazione con l’associazione culturale "Materiae". 🔗lanazione.it

"Cyclasy", un mosaico a cielo aperto per omaggiare la bicicletta, tra arte e impegno sociale - Dal 4 aprile al 4 maggio è in programma un nuovo appuntamento in via Zirardini Open-air gallery, galleria a cielo aperto che ospita mostre di fotografia e arte dedicate a temi cari alla città. In questa occasione sarà la volta di Cyclasy, realizzato da Ciclismo Ravenna, Luca Barberini, in... 🔗ravennatoday.it

"Arte in maschere" mostra collettiva presso la galleria Art and More Bari - Mostra collettiva "Arte in Maschere" VERNISSAGE domenica 9 febbraio 18:30 ingresso libero In mostra: Guido Corazziari Luciana Tomasicchio Xóchitl Azuara Katya Abbrescia Rodrigo Uribe Fabio Triggiani Antonella Pinto Sandra de la Torre Ana Paola González Irma Laura Casarin Adele Renna Intervento... 🔗baritoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una Galleria a cielo aperto. Arte e natura in alta quota; Agerola: galleria a cielo aperto oggi e domani con gli artisti di strada; Ferentino si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto con la collettiva itinerante del Centro Inter Arte; Quella galleria d’arte a cielo aperto in Corso Mazzini. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Agerola: galleria a cielo aperto oggi e domani con gli artisti di strada - Oggi in piazza Paolo Capasso e domani al Belvedere di Paipo, turisti e residenti vivranno un’occasione unica per vedere all’opera maestri del disegno che, con talento e passione, creano immagini ... 🔗ilmattino.it

L'arte invade le strade dell'EUR con le architetture fantastiche di GAU 2025 - Domenica 11 maggio le strade del quartiere EUR si trasformano in una galleria a cielo aperto grazie a GAU – Gallerie d’Arte Urbana, il format culturale ideato da Progetto Goldstein che da nove anni tr ... 🔗msn.com

Biennale di Street Art, il sogno prende vita sui muri di Padova - Padova e provincia tornano a trasformarsi in una galleria d'arte a cielo aperto con la quarta edizione di Super Walls, la Biennale di Street Art che dal 17 maggio al 1° giugno 2025 colorerà 33 grandi ... 🔗msn.com