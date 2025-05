Una collezione per la pace | Ho mixato gli abiti da sposa con le divise dei soldati

collezione fisica, ’Trame di pace’, che unisce gli abiti da sposa vintage alle divise dei soldati "Noi stilisti siamo da sempre amanti del vintage, e dunque ho voluto che la mia collezione partisse da elementi già esistenti, da destrutturare, e che mettesse al centro il tema della pace, visti i tempi in cui viviamo". 🔗 Quotidiano.net - Una collezione per la pace: "Ho mixato gli abiti da sposa con le divise dei soldati" A Margherita D’Osualdo – fondatrice del brand bolognese ’Camionisti Snob’ – piace sperimentare il connubio tra moda e nuove tecnologie, intelligenza artificiale compresa. Insieme a Riccardo Mengoli ha creato diverse collezioni ’digitali’.Come è nata l’idea? "Volevo giocare un po’ con l’intelligenza artificiale, una curiosità iniziale verso un nuovo strumento. Dietro il mezzo abita però sempre l’umano, che consiste nel portare IA dove vuoi esattamente che vada. Chiederle di fare quel ricamo, di riprodurre quella precisa texture di tessuto. L’intelligenza artificiale è un’esecutrice, ma è priva di idee".Ha dato vita anche a unafisica, ’Trame di’, che unisce glidavintage alledei"Noi stilisti siamo da sempre amanti del vintage, e dunque ho voluto che la miapartisse da elementi già esistenti, da destrutturare, e che mettesse al centro il tema della, visti i tempi in cui viviamo". 🔗 Quotidiano.net

Zelensky “Ho parlato con Macron, cresce la coalizione per realizzare una pace giusta” - ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con il presidente della Francia Emmanuel Macron. Come sempre, è stata una conversazione molto costruttiva. Abbiamo discusso i risultati dell’incontro online dei leader che si è svolto sabato. La coalizione di paesi disposti a lavorare con noi per realizzare una pace giusta e duratura sta crescendo. Questo è molto importante. L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. 🔗unlimitednews.it

Drew Barrymore: «Per tanto tempo mi sono chiesta se meritassi il successo, poi ci ho fatto pace. In questi tempi bui, mi tiene in vita la fiducia nel prossimo» - Abbiamo incontrato l'attrice, nuova madrina di MSC Crociere, a Miami e abbiamo parlato del suo successo da bambina e della sua visione del futuro 🔗vanityfair.it

Meloni: “Ventotene? Non ho insultato nessuno”. Sostegno a Ucraina e a sforzo Usa per pace - (Adnkronos) – "Ventotene? Non ho insultato nessuno". E' quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, giovedì 20 marzo, parlando ai cronisti a margine del Consiglio Ue di Bruxelles a proposito delle polemiche di ieri alla Camera e oggi al Senato dell'opposizione per la lettura del testo del Manifesto in aula a Montecitorio. […] 🔗periodicodaily.com

