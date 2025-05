Una Chiesa più orizzontale La missione firmata Grech

Grech, 68 anni, sia il cardinale di riferimento per chi vuole avanzare nelle riforme, a dipanare dal ripristino del diaconato femminile e dal rafforzamento del ruolo della donna. Due temi sui quali Grech è particolarmente sensibile. Curiale e pragmatico, anche se dal carattere a tratti spigoloso, l'alto prelato ha alle spalle un'esperienza episcopale a Gozo nell'arcipelago maltese, in quel Mare Nostrum cimitero di migranti.PRO Lo stile collaborativo esibito al Sinodo, che con lui ha inaugurato il voto per i laici, lo ha reso una figura autorevole. Alfiere di una Chiesa più orizzontale che verticistica, ha avuto nel Papa un estimatore fino all'ultimo, quando dal Gemelli Bergoglio prolungò al 2028 l'assise sinodale. 🔗 Quotidiano.net - Una Chiesa più orizzontale. La missione firmata Grech Se la sinodalità è stata il paradigma del papato di Francesco, adesso la stessa si fa baricentro per la galassia progressista in Conclave. E non è un caso che proprio il segretario generale del Sinodo dei vescovi, il maltese Mario, 68 anni, sia il cardinale di riferimento per chi vuole avanzare nelle riforme, a dipanare dal ripristino del diaconato femminile e dal rafforzamento del ruolo della donna. Due temi sui qualiè particolarmente sensibile. Curiale e pragmatico, anche se dal carattere a tratti spigoloso, l'alto prelato ha alle spalle un'esperienza episcopale a Gozo nell'arcipelago maltese, in quel Mare Nostrum cimitero di migranti.PRO Lo stile collaborativo esibito al Sinodo, che con lui ha inaugurato il voto per i laici, lo ha reso una figura autorevole. Alfiere di unapiùche verticistica, ha avuto nel Papa un estimatore fino all'ultimo, quando dal Gemelli Bergoglio prolungò al 2028 l'assise sinodale.

