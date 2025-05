Una casa dalle porte sempre aperte la Chiesa di Francesco

Jorge Mario Bergoglio è stato il Papa che ha dato l'ultimo saluto la domenica di Pasqua a tutti i fedeli anzi, alla sua gente, ed il giorno seguente è salito alla casa del Padre non prima di aver ringraziato, con le sue ultime parole, il proprio infermiere. Per lui una bara di legno sul sagrato. Una casa dalle porte sempre aperte, la Chiesa di Francesco

Cosa riportano altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

