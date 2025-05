Una bozza del governo vuole anticipare a 15 anni l’ingresso in azienda Proteste dall’opposizione

Il governo vuole portare l'alternanza scuola-lavoro a partire dal primo biennio degli istituti tecnici, ovvero a 15 anni. La misura è contenuta nel decreto Pnrr-Scuola, ora all'esame della Commissione Cultura del Senato. "Ma così si è ancora in età di obbligo formativo – denuncia la senatrice del M5S Barbara Floridia (foto). In questo modo – continua la 5Stelle – si potranno "spedire adolescenti sui luoghi di lavoro", potenzialmente anche "in cantieri o ambienti ad alto rischio", quando "dovrebbero essere protetti, formati, tutelati".E a ridosso del Primo maggio e delle parole di Mattarella sulle morti sul lavoro, la senatrice M5s cita "tragedie" come quelle che "hanno colpito proprio studenti in alternanza come Giuseppe Lenoci e Lorenzo Parelli". Anche i sindacati, nelle varie audizioni in Commissione, hanno espresso forti perplessità nei confronti del decreto e della misura che anticipa i tirocini a 15 anni.

Il governo vuole introdurre il reato autonomo di femminicidio: la bozza del ddl - Venerdì pomeriggio il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema del disegno di legge che introduce il reato autonomo di femminicidio, con pene più severe per la violenza sulle donne motivata dalla discriminazione di genere. Il provvedimento, annunciato alla vigilia dell’8 marzo, è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Il femminicidio diventa un nuovo reato autonomo ed è punibile con l’ergastolo», ha dichiarato la ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, citata dall’Ansa. 🔗lettera43.it

Il Governo Meloni vuole cambiare la legge sull’esportazione di armi: “Non si saprà più a chi vengono vendute” - Il governo italiano propone di modificare la legge 185/90, riducendo trasparenza e controlli sulle esportazioni di armi. Opposizioni e società civile denunciano il rischio di favorire l’industria bellica a scapito di vincoli etici e normativi. La discussione sulla riforma è rinviata a marzo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

25 Aprile: il governo lo vuole "sobrio", il centrosinistra non ci sta - AGI - "Sobrietà", chiede il ministro Nello Musumeci nelle celebrazioni del 25 Aprile. La Liberazione "non è un happy hour", risponde l'opposizione. La Festa della Liberazione diventa così, ancora una volta, terreno di scontro politico. Questa volta per la concomitanza con i cinque giorni di lutto decisi dal Consiglio dei ministri per la morte di Papa Francesco. La dichiarazione di Musumeci dopo il Consiglio dei ministri Alla fine della riunione a Palazzo Chigi, il ministro per la Protezione Civile, tra quelli più direttamente coinvolti nella macchina organizzativa dei funerali del ... 🔗agi.it

