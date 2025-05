Un video riprende i momenti prima della morte del giovane Bader

video che potrebbe rivelare dettagli importanti sulla morte di Eddine Bader Essefi, il 19enne deceduto dopo una lite avvenuta la sera del 25 aprile nel quartiere Barca. Le immagini, che da quanto anticipato dal Resto del Carlino sono state riprese dalle telecamere di. 🔗 Bolognatoday.it - Un video riprende i momenti prima della morte del giovane Bader Agli atti del'indagine c'è unche potrebbe rivelare dettagli importanti sulladi EddineEssefi, il 19enne deceduto dopo una lite avvenuta la sera del 25 aprile nel quartiere Barca. Le immagini, che da quanto anticipato dal Resto del Carlino sono state riprese dalle telecamere di. 🔗 Bolognatoday.it

Un video riprende i momenti prima della morte del giovane Bader - Il 19enne era stimato alla Barca dove abitava e lavorava come aiuto cuoco. La procura indaga per omicidio preterintenzionale ... 🔗bolognatoday.it