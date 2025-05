Un ’Viaggio nella fantascienza’ al PalaRozzi

nella Bottega del Terzo Settore, è stata presentata la prima edizione dell'evento 'Warp-Viaggio nella fantascienza', che si svolgerà nel PalaRozzi a Villa Pigna di Folignano. Nelle giornate del 3 maggio (dalle ore 14 alle 20) e del 4 maggio (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20), avrà luogo la kermesse ispirata a tutti i più famosi titoli del genere (da 'Star Wars' a 'Warhammer') con la proposta di molte attività, tutte ad ingresso gratuito. L'evento è stato organizzato dall'Aps 'Gilda Picena' e dall'Aps 'Tpk Events', con il patrocinio del Comune di Folignano e l'ausilio di vari sponsor. Nel prossimo weekend, gli appassionati del mondo della fantascienza avranno l'opportunità di giocare, disegnare e partecipare ad attività interattive, ispirate ai personaggi fantasy e ai protagonisti delle saghe più avvincenti.

