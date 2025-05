Un thriller da camera con Cate Blanchett e Michael Fassbender Steven Soderbergh mette in scena una coppia di spie innamorate e sospettose tra dialoghi affilati inganni domestici e omaggi al cinema classico

Cosa succede quando l'amore coniugale incontra l'inganno istituzionalizzato del controspionaggio? Black Bag – Doppio gioco, l'ultimo film di Steven Soderbergh uscito al cinema oggi 30 aprile, mette in scena proprio questo paradosso: una storia di fedeltà e sospetto tra due spie di Stato che, al tempo stesso, sono marito e moglie (Cate Blanchett e Michael Fassbender). Dopo decenni di sperimentazione formale, dopo heist movie cult e thriller tecnologici, Soderbergh torna a interrogarsi sul doppio fondo del reale, scegliendo la via più elegante e ingannevole: la sottrazione. Niente azione esplosiva, pochissimi spari, molte cene, sguardi e parole che funzionano come silenzi: Black Bag è una spy story da camera che si muove sul filo sottile del sospetto e della complicità, traendo forza dal cinema del passato – Hitchcock, Mankiewicz, Rohmer – per restituirci una riflessione lucidissima sul presente del cinema e delle sue possibilità narrative.

