Un tempo per ogni cosa | presentazione del libro al Mediaporto

Mediaporto, in viale Commenda, a Brindisi, la presentazione del libro "Un tempo per ogni cosa" di Pierangela Del Prete. Promotori dell’iniziativa la Società. 🔗 Brindisireport.it - "Un tempo per ogni cosa": presentazione del libro al Mediaporto BRINDISI - Tra memorie, tradizioni, amore per il territorio, si snoderà lunedì 5 maggio 2025, con inizio alle ore 18:00, nella sala 3 D di, in viale Commenda, a Brindisi, ladel"Unper" di Pierangela Del Prete. Promotori dell’iniziativa la Società. 🔗 Brindisireport.it

“C’è un tempo per ogni cosa”, il viaggio autobiografico e motivazionale di Arturo Melillo - “C’è un tempo per ogni cosa” di Arturo Melillo è un manuale di crescita personale in cui l’autore si basa sul suo vissuto per imbastire un discorso motivazionale che possa aiutare i lettori a riprendere in mano le redini della propria vita – «Credo fermamente che la condivisione e l’ispirazione svolgano un ruolo determinante nel raggiungimento degli obiettivi che ci si pone […] Pubblicando questo libro desidero quindi divulgare in modo semplice ma costruttivo i principi che ho appreso e che ho fatto miei e che nel tempo sono diventati per me mantra e regole di vita, con l’augurio che possano ... 🔗lopinionista.it

Napoli sogna, ma in silenzio: «Ogni cosa ha il suo tempo». E il tempo ora è fatica - Napoli sogna, ma in silenzio: «Ogni cosa ha il suo tempo». E il tempo ora è fatica"> NAPOLI – La festa è durata novanta minuti, giusto il tempo della partita contro il Torino. Poi, come racconta Antonio Menna su Il Mattino, Napoli ha ripiegato le bandiere e ha serrato la voce. Nessun carosello, nessuno slogan urlato per le strade. Il popolo azzurro trattiene il respiro. Non per scaramanzia, ma per consapevolezza. 🔗napolipiu.com

Presentazione del libro “Tempo misurato, tempo vissuto” di Edoardo Boncinelli e Gianluca Serafini - Mercoledì 12 febbraio alle 17, presso il Museo Biblioteca dell'Attore in via del Seminario 10 a Genova, verrà presentato il volume “Tempo misurato, tempo vissuto”, di Edoardo Boncinelli e Gianluca Serafini, edito da Castelvecchi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. «Il tempo è il nostro... 🔗genovatoday.it

