Un Primo maggio di lotta per un’Europa amica del lavoro Scrive Bonanni

Primo maggio, oggi più che mai, assume un'importanza cruciale, richiamando l'attenzione su valori e indicazioni che vanno oltre le consuete celebrazioni. È un momento per riflettere sull'unità dei lavoratori, una promessa che deve essere carica di tensione positiva per affrontare le nuove sfide. Tuttavia, l'unità non può prescindere dal pluralismo, dall'ascolto, dall'umiltà e dall'assenza di estremismi. Essa richiede autonomia dal potere politico e responsabilità nel trovare soluzioni che rispettino le diverse opinioni e interessi.In un contesto di turbolenze globali, è essenziale che tutti i soggetti collettivi dimostrino di amare il Paese e la sua gente, adottando un approccio che valorizzi il lavoro come cuore pulsante di ogni bisogno materiale e spirituale. Il lavoro è il fulcro della comunità, della sua economia, del suo prestigio e della sua coesione.

Primo maggio tra memoria e lotta, la manifestazione a Portella della Ginestra - Primo maggio a Portella della Ginestra per commemorare la strage del 1° maggio del 1947 in cui furono trucidate 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini. "Partigiani del lavoro" è infatti il titolo della manifestazione che quest’anno Cgil Palermo e Cgil Sicilia organizzano assieme... 🔗palermotoday.it

Ligue 1: Primo ko per il Psg, Montpellier retrocesso e lotta vivissima per l'Europa - Parigi 28 aprile 2025 - Comincia la stagione dei verdetti in Ligue 1 e se il Psg ha battuto tutti sul tempo, laureandosi campione di Francia con ben sette giornate d'anticipo, dietro la lotta è furibonda per l'Europa. Tranne il Monaco infatti vincono tutte le squadre in lotta per la Champions, mentre i parigini conoscono per la prima volta in questa stagione di calcio francese il sapore della sconfitta, cortesia proprio del Nizza, squadra alle soglie del quarto posto. 🔗sport.quotidiano.net

Il Primo Maggio dei Cobas, manifestazione e concerti: «Una giornata di festa e di lotta» - Anche quest'anno ADL Cobas, CSO Pedro, Spazio Stria, La Murga, la scuola di italiano Libera La Parola, Polisportiva San Precario, ASD Quadrato Meticcio, Palestra Popolare Galeano, in collaborazione con il Festival Arcella Bella organizzano l'evento "Primo Maggio Padova che comincerà alle 14 e 30... 🔗padovaoggi.it

Primo Maggio 2025: tra conflitti globali e la rinascita della lotta di classe - Il significato storico del Primo Maggio, radicato nelle lotte operaie per la riduzione dell’orario di lavoro, risuona con forza anche quest’anno, come sottolineato in due distinti documenti diffusi da ... 🔗cronachenuoresi.it

Dal 1° maggio una svolta contro la guerra e le politiche antioperaie che rilanci i referendum - La festa dei lavoratori e delle lavoratrici di questo primo maggio arriva in un momento di passaggio che chiede scelte chiare non rinviabili ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Lotta al lavoro povero, Gigia Bucci Cgil Puglia: “Primo Maggio sia lotta per vincere i referendum” - Parla la segretaria regionale della Cgil: “Gli occupati nel privato in Puglia hanno redditi sotto i 10mila euro annui. Nove ... 🔗bari.repubblica.it