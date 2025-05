Un premio per ricordare Maria Rosaria

premio per ricordarne la figura, proprio nel giorno, oggi, in cui l’artista Maria Rosaria Finelli avrebbe compiuto 50 anni. Originaria di San Giovanni Rotondo in Puglia, Maria Rosaria si era trasferita in Toscana per gli studi universitari e proprio a Pisa ha coltivato la sua passione per l’arte, grazie anche alla frequenza dei corsi organizzati dal liceo artistico "Russoli". Una scintilla che ha innescato un fuoco culturale che oggi le amiche di "Masi" e lo stesso liceo intendo mantenere vivo. Anzi, vogliono metterlo a disposizione degli altri e dei più giovani. Da qui l’idea di una collaborazione per valorizzare le giovani artiste cittadine, destinata alle studentesse dell’ultimo anno del liceo, tra le quali verrà selezionata la vincitrice che, oltre al premio, potrà realizzare in autunno una mostra personale. 🔗 Lanazione.it - Un premio per ricordare. Maria Rosaria A un anno dalla tragica scomparsa, l’associazione "le amiche di Masi" lancia unper ricordarne la figura, proprio nel giorno, oggi, in cui l’artistaFinelli avrebbe compiuto 50 anni. Originaria di San Giovanni Rotondo in Puglia,si era trasferita in Toscana per gli studi universitari e proprio a Pisa ha coltivato la sua passione per l’arte, grazie anche alla frequenza dei corsi organizzati dal liceo artistico "Russoli". Una scintilla che ha innescato un fuoco culturale che oggi le amiche di "Masi" e lo stesso liceo intendo mantenere vivo. Anzi, vogliono metterlo a disposizione degli altri e dei più giovani. Da qui l’idea di una collaborazione per valorizzare le giovani artiste cittadine, destinata alle studentesse dell’ultimo anno del liceo, tra le quali verrà selezionata la vincitrice che, oltre al, potrà realizzare in autunno una mostra personale. 🔗 Lanazione.it

