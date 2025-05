Un posto al Sole | tensioni tra Roberto e Gennaro crisi radio nuziali ed eventi inediti

posto al Sole dal 12 al 16 maggio promettono una settimana ricca di eventi intensi. La trama si infittisce con le tensioni tra Roberto e Gennaro Gagliotti, mentre il destino della radio resta in bilico. Conflitti e turbolenze nell’ambiente lavorativo Il rapporto tra Roberto e Gennaro Gagliotti si . L'articolo Un posto al Sole: tensioni tra Roberto e Gennaro, crisi radio, nuziali ed eventi inediti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Un posto al Sole: tensioni tra Roberto e Gennaro, crisi radio, nuziali ed eventi inediti Le anticipazioni per gli episodi di Unaldal 12 al 16 maggio promettono una settimana ricca diintensi. La trama si infittisce con letraGagliotti, mentre il destino dellaresta in bilico. Conflitti e turbolenze nell’ambiente lavorativo Il rapporto traGagliotti si . L'articolo Unaltraedè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Su questo argomento da altre fonti

Un posto al sole, anticipazioni UPAS: La corsa al microfono, Roberto pronto a sostituire Michele? - La sparatoria che ha messo in pericolo la vita di Michele non lascia indifferenti i colleghi dell’emittente radiofonica dove il giornalista lavora. In particolare, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra deciso a non perdere tempo, valutando la possibilità di sostituire Michele nel suo ruolo principale in radio. Un futuro incerto in radio Con Michele bloccato in […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni UPAS: La corsa al microfono, Roberto pronto a sostituire Michele? è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Anticipazioni Un posto al sole dal 3 al 7 marzo 2025: tensioni, scelte difficili e colpi di scena - La soap partenopea di Rai3 torna puntuale con anticipazioni UPAS ricche di emozioni per la settimana dal 3 al 7 marzo 2025. Gli episodi in arrivo promettono di tenere i fan col fiato sospeso tra amori messi alla prova, denunce coraggiose e minacce imminenti. Non mancheranno colpi di scena: c’è chi prova a ricostruire la […] L'articolo Anticipazioni Un posto al sole dal 3 al 7 marzo 2025: tensioni, scelte difficili e colpi di scena è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 24 marzo: Gennaro Gagliotti torna all'attacco con Roberto e Marina - Torna domani Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Ecco tutto quello che succederà nel prossimo episodio, dove troveremo i fratelli Gagliotti alle prese con un evento molto doloroso. Nuova puntata domani con Un Posto al Sole, la soap opera in onda su Rai Tre alle 20.50. Nell'episodio di domani, vedremo i due fratelli Gagliotti sconvolti: ma mentre Vinicio vive il suo dolore, Gennaro torna subito in azione. 🔗movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (lunedì 13 gennaio): sale la tensione tra Roberto e Gagliotti; Un posto al sole anticipazioni 12 dicembre: tensione alle stelle tra Roberto e Michele per l'inchiesta proibit; Un posto al sole, le anticipazioni di oggi 2 aprile 2025. Marina e Roberto: la crisi è definitiva?; Un posto al sole, Roberto contro tutti: Alice e Michele lo sfidano. La sua reazione è durissima. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Un Posto al Sole, anticipazioni al 9 maggio: Gennaro minaccia Roberto - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 maggio. La tensione tra Gennaro e Ferri si intensifica con il primo che arriva a minacciare il secondo. 🔗2anews.it

Un posto al sole, trame al 9 maggio: Roberto assume Elena a Radio Golfo 99 - Ferri offrirà un posto prestigioso in radio a Elena per farla restare a Napoli: può essere anche un modo per gestire le intemperanze di Gagliotti ... 🔗it.blastingnews.com

Un Posto al Sole: tensioni familiari, intrighi giovanili e ritorni a Napoli tra conflitti e rivelazioni - Nel corso delle puntate di Un Posto al Sole trasmesse dal 28 aprile al 2 maggio, si delineano dinamiche complesse e tensioni crescenti tra i protagonisti. Roberto e Marina si troveranno a confrontarsi ... 🔗sbircialanotizia.it