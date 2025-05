Un piemontese contro la bomba iraniana

piemontese di origine, cittadino del mondo per professione. Nato a Buenos Aires 64 anni fa, Rafael Grossi è dal 2019 il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'Onu per il controllo dell'energia atomica nel mondo, in sigla Aiea, con sede a Vienna.

