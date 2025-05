Un lavoro sicuro per tutti il Primo Maggio a Piacenza

"Un lavoro sicuro per tutti". È questo il tema delle celebrazioni del Primo Maggio 2025 a Piacenza. Un traguardo ancora lontano da raggiungere, come testimoniano i dati. Oltre un migliaio i morti sui posti di lavoro in Italia nel 2024, a Piacenza otto infortuni mortali, oltre 4500 denunce di.

