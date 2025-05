Un lavoro sicuro per tutti il Primo Maggio a Piacenza

lavoro sicuro per tutti”. È questo il tema delle celebrazioni del Primo Maggio 2025 a Piacenza. Un traguardo ancora lontano da raggiungere, come testimoniano i dati. Oltre un migliaio i morti sui posti di lavoro in Italia nel 2024, a Piacenza otto infortuni mortali, oltre 4500 denunce di. 🔗 Ilpiacenza.it - "Un lavoro sicuro per tutti", il Primo Maggio a Piacenza "Unper”. È questo il tema delle celebrazioni del2025 a. Un traguardo ancora lontano da raggiungere, come testimoniano i dati. Oltre un migliaio i morti sui posti diin Italia nel 2024, aotto infortuni mortali, oltre 4500 denunce di. 🔗 Ilpiacenza.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Un lavoro sicuro per tutti", il Primo Maggio a Piacenza - "Un lavoro sicuro per tutti”. È questo il tema delle celebrazioni del Primo maggio 2025 a Piacenza. Un traguardo ancora lontano da raggiungere, come testimoniano i dati. Oltre un migliaio i morti sui posti di lavoro in Italia nel 2024, a Piacenza otto infortuni mortali, oltre 4500 denunce di... 🔗ilpiacenza.it

Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei - L'articolo Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Primo maggio, la segretaria nazionale dem Schlein al presidio della Giuliani. Monti (Pd): "Lavoro dignitoso e sicuro per tutti" - “Come Partito Democratico continuiamo a batterci per un lavoro dignitoso per tutte e tutti, per un salario che protegga il potere d’acquisto". Esordisce così il segretario territoriale del Pd Forlivese Enrico Monti in vista della festività del Primo maggio. 2Poniamo la massima attenzione a tutte... 🔗forlitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un lavoro sicuro per tutti, il Primo Maggio a Piacenza; Uniti per un Lavoro sicuro: tutte le celebrazioni del Primo Maggio in Provincia di Modena; Primo Maggio, Marchesano (Filca Cisl): Abbiamo chiesto un lavoro sicuro e dignitoso; Sicurezza sul lavoro, sindacati in piazza: Basta morti, non bastano le promesse del governo - La cronaca delle mobilitazioni sindacali di ieri, con Riccardo Cavaliere. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Lavoro sicuro", obiettivo unitario di Cgil, Cisl e Uil - Tre cortei, tre luoghi simbolo, un tema: gli incidenti sul lavoro. I leader sindacali contro il governo: "Non bastano le promesse di facciata, pronti alla mobilitazione" ... 🔗rainews.it

'Per il lavoro sicuro', il Primo Maggio di Cgil Cisl Uil - 'Uniti per un lavoro sicuro, Cgil, Cisl e Uil dedicano il Primo Maggio 2025 al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con un accento sull'emergenza delle morti sul lavoro sottolinea ... 🔗ansa.it

Essere uniti per un lavoro sicuro - La sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare la priorità nazionale. E’ questo l’appello che la Cisl, insieme agli altri sindacati ribadirà oggi in questo Primo ... 🔗ilmattino.it