Un incontro di educazione finanziaria all' istituto Morvillo Falcone

Un incontro di educazione finanziaria all'istituto "Morvillo Falcone" - L'iniziativa del 5 maggio rientra nelle attività di sensibilizzazione dei giovani sui temi dell'economia, della legalità e dell'uso consapevole delle risorse pubbliche ... 🔗brindisireport.it

Lunedì 5 al Morvillo-Falcone incontro dedicato all’Educazione Finanziaria - Si terrà lunedì 5 maggio 2025 alle ore 9:30, presso l’Auditorium dell’I.P.S.S.S “F. L. Morvillo Falcone”, un importante incontro dedicato all’Educaz ... 🔗brundisium.net

