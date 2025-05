Un Gioco per Crescere | l’UNICEF Avellino lancia una rete di eventi per la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco

Avellino per celebrare la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, che cade il 28 maggio, ORGANIZZA sul territorio provinciale irpino nelle date tra il 25 maggio e l’8 giugno 2025Diritto AL Gioco: OLTRE LE BARRIERE SPAZIOTEMPOObiettivi dell’iniziativa. 🔗 Avellinotoday.it - Un Gioco per Crescere: l’UNICEF Avellino lancia una rete di eventi per la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco Il COMITATO PROVINCIALE UNICEF DIper celebrare ladelal, che cade il 28 maggio, ORGANIZZA sul territorio provinciale irpino nelle date tra il 25 maggio e l’8 giugno 2025AL: OLTRE LE BARRIERE SPAZIOTEMPOObiettivi dell’iniziativa. 🔗 Avellinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Unicef e il ’Regalo sospeso’. Oltre 40 valigette gioco a Pediatria e Neuropsichiatria - Oltre 40 valigette di giocattoli didattici per la Neuropsichiatria e dalla Pediatria dell’Ausl grazie alla generosa adesione al progetto Unicef ‘Regalo sospeso’ degli studenti dell’istituto comprensivo 5 di Imola e dell’istituto scolastico della Vallata del Santerno di Borgo Tossignano. A portare a termine la consegna, mercoledì, scorso una piccola delegazione dei due istituti scolastici, composta dalla dirigente Adele D’Angelo, recentemente eletta alla presidenza provinciale di Unicef Bologna, da due colleghe e da una rappresentante dei genitori. 🔗ilrestodelcarlino.it

Auteri verso Avellino-Benevento: “Siamo in debito con i tifosi, servono carattere e idee di gioco” - Tempo di lettura: 3 minutiE’ un compito arduo quello che attende domani il Benevento, di scena al “Partenio-Lombardi” contro un Avellino in piena corsa per la promozione diretta con la compagine biancoverde che nell’ultimo turno ha scalzato dal primo posto il Cerignola. Umore diverso sulla sponda sannita dove i giallorossi non vincono dal lontanissimo 5 gennaio e sono reduci da sei pareggi di fila. 🔗anteprima24.it

Fiumicino, arriva nelle scuole “Crescere Giocando”: il progetto che promuove l’arte di comunicare attraverso il gioco e il movimento - Fiumicino, 20 febbraio 2025 – “Vivere è comunicare. Giocando si comunica”. Queste una delle filosofie del progetto “Crescere giocando”, rivolto ai bambini della Scuola d’Infanzia del Comune di Fiumicino, che ha lo scopo di evidenziare l’importanza dell’Educazione Motoria, ma sotto una luce diversa: quella della riscoperta del gioco come elemento essenziale per un sano sviluppo globale del bambino. 🔗ilfaroonline.it