Un film d' animazione che pesca tra i ricordi di molte generazioni di bambine

Le rose di Versailles – Lady Oscar, disponibile da oggi su Netflix, è il film d'animazione che omaggia l'androgina eroina vestita da uomo ma con il cuore e i desideri di una donna. Questo originale adattamento prende vita dalla serie anime degli anni Settanta più amata dalle bambine di tutto il mondo, quelle di ieri e quelle di oggi. Al centro della storia diretto da Ai Yoshimura la corte di Francia, la regina Maria Antonietta e l'inseparabile capitano Oscar.

