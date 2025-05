Un corso di formazione per la gestione dei rifiuti in cantiere

corso di formazione gratuito per gli imprenditori del settore casa dedicato alla gestione dei rifiuti da cantiere, dedicato al ‘deposito temporaneo’.Durante l’incontro verranno trattati principalmente i temi inerenti normativa di riferimento, condizioni, regimi particolari e sanzioni. Il corso potrà essere seguito esclusivamente in presenza presso la sede Confartigianato di Ravenna, che curerà il collegamento alla videoconferenza nazionale. È necessaria la preiscrizione. Ulteriori informazioni su www.confartigianato.ra.it 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Un corso di formazione per la gestione dei rifiuti in cantiere Martedì prossimo, dalle ore 9 alle 13 presso la Confartigianato della provincia di Ravenna in Viale Berlinguer 8, sarà possibile partecipare al nuovo modulo deldigratuito per gli imprenditori del settore casa dedicato alladeida, dedicato al ‘deposito temporaneo’.Durante l’incontro verranno trattati principalmente i temi inerenti normativa di riferimento, condizioni, regimi particolari e sanzioni. Ilpotrà essere seguito esclusivamente in presenza presso la sede Confartigianato di Ravenna, che curerà il collegamento alla videoconferenza nazionale. È necessaria la preiscrizione. Ulteriori informazioni su www.confartigianato.ra.it 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gestione rifiuti in cantiere: nuovo corso di formazione per le imprese edili - BRINDISI - Con l'introduzione del Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), le imprese del settore edile si trovano di fronte a nuovi adempimenti normativi. Per supportare gli imprenditori in questo passaggio, Anaepa -Confartigianato edilizia, in collaborazione con... 🔗brindisireport.it

Mercogliano (AV): Gestione illecita di rifiuti – i Carabinieri denunciano un imprenditore - Gestione illecita di rifiuti: imprenditore denunciato e area sequestrata a Summonte Nell’ambito di attività di controllo sulla gestione illecita di rifiuti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, denunciavano un imprenditore. Le indagini hanno permesso di verificare che l’uomo, in qualità di amministratore unico di una società dedita alla lavorazione e verniciatura di materiale ferroso, aveva depositato in modo incontrollato, rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione edile. 🔗puntomagazine.it

Bus elettrici e procedure in caso di emergenza: un corso di formazione per i vigili del fuoco - Si è tenuta questa mattina, presso la sede centrale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Como in via Valleggio, la prima delle quattro sessioni formative dedicate alla sicurezza dei bus elettrici. Un'iniziativa promossa dal comando in collaborazione con Asf Autolinee, con l'obiettivo... 🔗quicomo.it

Ne parlano su altre fonti

Un corso di formazione per la gestione dei rifiuti in cantiere; Gestione rifiuti in cantiere: nuovo corso di formazione per le imprese edili; 'LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI': CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA CANTIERE; Gestione documentale rifiuti: come evitare sanzioni e affrontare le novità su RENTRI e Formulario. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un corso di formazione per la gestione dei rifiuti in cantiere - Martedì prossimo, dalle ore 9 alle 13 presso la Confartigianato della provincia di Ravenna in Viale Berlinguer 8, sarà ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Gestione dei rifiuti, corso per 77 laureati di Puglia e Basilicata - Pensato per neolaureati ma anche professionisti che vogliono sviluppare competenze ambientali con un focus sulla gestione dei rifiuti di ... si conclude questo corso di formazione, veramente ... 🔗msn.com

Rifiuti agricoli, rinnovata la convenzione per la raccolta e lo smaltimento - Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti agricoli con meno oneri burocratici e gestione semplificata nel segno dell’economia circolare ... 🔗rinnovabili.it