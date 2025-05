Un cane insegue un capriolo nel cortile di una scuola e crea il panico | “Pensavamo fosse un lupo”

capriolo in una scuola ha creato il panico tra studenti e docenti. Dopo i primi accertamenti però è stato appurato che non si trattava di un lupo, bensì di un cane. 🔗 Il 30 aprile a Brunico un lupo che inseguiva unin unahato iltra studenti e docenti. Dopo i primi accertamenti però è stato appurato che non si trattava di un lupo, bensì di un. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Samardo Samuels libero, i primi VIDEO del ritorno a casa dopo l'arresto: va in bici nel cortile, canta di notte ad alta voce, spiega alla vicina che "il cane è buono" - Dopo il processo per direttissima al 36enne giamaicano ex giocatore di basket, il giudice ha convalidato l'arresto senza applicare alcuna misura cautelare L'ex campione dell'NBA Samuel Samardo è tornato libero. Il 36enne giamaicano era stato arrestato nella notte tra sabato e domenica per "at 🔗ilgiornaleditalia.it

Perché il cane insegue uccelli e scoiattoli al parco: cosa è la motivazione predatoria - Che sia una pallina, un ciclista o un animale selvatico ciò che fa scattare Fido è il piacere e il bisogno di inseguire oggetti o soggetti in movimento. La motivazione predatoria la vediamo in diversi contesti e momenti e appartiene a tutti i cani, frutto dell'antica parentela con il lupo ancestrale e parte della sua etologia prima della domesticazione. Gli uomini poi con la selezione hanno contribuito a canalizzarla a seconda dell'uso che hanno fatto delle varie razze. 🔗fanpage.it

Cane di piccola taglia entra nel cortile dei vicini e viene sbranato da un pitbull: dramma a Latina - L'aggressione è avvenuta in pochi secondi in una zona periferica di Latina. Vittima un cane di piccola taglia che è stato aggredito dal pitbull dei vicini. Inutile l'arrivo dei veterinari dell'Asl locale che ne hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche la Polizia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Brunico: cane randagio attacca un capriolo in una scuola - Dopo i primi accertamenti è stato appurato che non si trattava di un lupo, bensì di un esemplare di cane razza pastore cecoslovacco ... 🔗ladigetto.it

Cane di piccola taglia entra nel cortile dei vicini e viene sbranato da un pitbull: dramma a Latina - Il cane di piccola taglia sarebbe riuscito ad sconfinare nel cortile adiacente al suo, dove ha incontrato il pitbull che lo ha subito azzannato a morte. Inutile l'arrivo dei veterinari del ... 🔗fanpage.it