Un campione del mondo tra i pali in Serie A | dove potrà giocare El Dibu Martinez

Dibu” Martinez lascia l’Aston Villa a fine stagione: il portiere argentino può finire in Serie A, ecco in quale clubUn campione del mondo tra i pali in Serie A: dove potrà giocare “El Dibu” Martinez (Ansa Foto) – SerieAnewsChe fine farà Emiliano Martinez dopo l’Aston Villa? È la domanda che da settimane circola tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver alzato la Coppa del mondo con l’Argentina in Qatar, il carisma e le parate di “El Dibu” sembrano destinati a lasciare il Villa Park. Una decisione che non sorprende troppo: a Birmingham si respira aria di cambiamento e la dirigenza, guidata da Monchi, si sta già muovendo per la prossima stagione.Il nome in cima alla lista è quello di Joan García, portiere classe 2000 dell’Espanyol, vera rivelazione della Liga. Il Villa sarebbe pronto a pagare la clausola da 25 milioni di euro pur di assicurarsi il catalano, promettendogli subito la titolarità. 🔗 Serieanews.com - Un campione del mondo tra i pali in Serie A: dove potrà giocare “El Dibu” Martinez Emiliano “Ellascia l’Aston Villa a fine stagione: il portiere argentino può finire inA, ecco in quale clubUndeltra iinA:“El(Ansa Foto) –AnewsChe fine farà Emilianodopo l’Aston Villa? È la domanda che da settimane circola tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver alzato la Coppa delcon l’Argentina in Qatar, il carisma e le parate di “El” sembrano destinati a lasciare il Villa Park. Una decisione che non sorprende troppo: a Birmingham si respira aria di cambiamento e la dirigenza, guidata da Monchi, si sta già muovendo per la prossima stagione.Il nome in cima alla lista è quello di Joan García, portiere classe 2000 dell’Espanyol, vera rivelazione della Liga. Il Villa sarebbe pronto a pagare la clausola da 25 milioni di euro pur di assicurarsi il catalano, promettendogli subito la titolarità. 🔗 Serieanews.com

