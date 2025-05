Un calcio alla MLD Modena Calcio e Voa Voa insieme per accendere la speranza

Modena non si è giocato solo un derby. Si è giocata una partita ben più grande, quella per il futuro dei bambini emiliano-romagnoli. In occasione della sfida tra Modena e Reggiana, la squadra giallo canarino è scesa in campo indossando una maglia speciale dedicata alla campagna #UnCalcioallaMLD, un gesto forte e carico di significato, capace di parlare direttamente al cuore di migliaia di tifosi e cittadini. L'iniziativa, voluta e sostenuta da Voa Voa! Amici di Sofia Aps in collaborazione con il Modena Calcio, ha puntato i riflettori sulla necessità urgente di rendere operativo in Emilia-Romagna lo screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica (MLD), una malattia rara che ha colpito e condannato la piccola Gioia, proprio perché diagnosticata troppo tardi. 🔗 Lanazione.it - Un calcio alla MLD, Modena Calcio e Voa Voa insieme per accendere la speranza Firenze, 1 maggio 2025 - Oggi allo stadio Braglia dinon si è giocato solo un derby. Si è giocata una partita ben più grande, quella per il futuro dei bambini emiliano-romagnoli. In occasione della sfida trae Reggiana, la squadra giallo canarino è scesa in campo indossando una maglia speciale dedicatacampagna #UnMLD, un gesto forte e carico di significato, capace di parlare direttamente al cuore di migliaia di tifosi e cittadini. L'iniziativa, voluta e sostenuta da Voa Voa! Amici di Sofia Aps in collaborazione con il, ha puntato i riflettori sulla necessità urgente di rendere operativo in Emilia-Romagna lo screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica (MLD), una malattia rara che ha colpito e condannato la piccola Gioia, proprio perché diagnosticata troppo tardi. 🔗 Lanazione.it

Calcio, serie B: Pisa-Modena, Inzaghi suona la carica - Dopo l’ultima sosta del campionato di Serie BKT, il Pisa Sporting Club torna in campo alla Cetilar Arena, dove oggi pomeriggio alle 17.15 ospita il Modena in un match cruciale nella corsa ai playoff. L’obiettivo è vendicare la sconfitta dell’andata (1-0 per i canarini) e confermare il buon momento dei nerazzurri. Ma Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa, invita tutti – squadra, ambiente e tifosi – a tenere i piedi ben saldi a terra. 🔗corrieretoscano.it

Modena, maglie da calcio false: sequestrati 800 capi a Carpi - La guardia di finanza di Modena nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto al commercio di prodotti contraffatti e non sicuri, ha effettuato controlli presso alcune imprese nel comune di Carpi. I militari hanno sequestrato oltre 800 capi con loghi di club calcistici della Lega Serie A, tra cui il Torino e la Fiorentina, oltre a loghi dell’Udinese Calcio, in assenza di documentazione giustificativa e dell’autorizzazione da parte dei titolari dei marchi. 🔗lapresse.it

Anche il calcio in lutto per la morte del papa: rinviato il match del Cesena a Modena - Anche il calcio si ferma in segno di lutto per la morte di papa Francesco. A seguito della scomparsa del Santo Padre, la lega di Serie B, preso atto della decisione della Figc che ha determinato la sospensione di tutte le competizioni in programma nella giornata di lunedì, ha disposto il rinvio... 🔗today.it

"Un calcio alla Mld" per la piccola Giada - Un primo e importante evento di solidarietà per sostenere la battaglia che da tempo porta avanti la mamma di Gioia, Giulia Ferrari, di Formigine per far si che anche in Emilia Romagna venga introdotto ... 🔗msn.com

Modena calcio: preparazione per i playoff Serie B contro Cesena e Bari - Il Modena si prepara per i playoff di Serie B contro Cesena e Bari, con un occhio alla salute dei giocatori chiave. 🔗msn.com

Modena calcio: il video del nuovo centro sportivo - Carlo Rivetti, presidente del Modena Calcio, presenta il nuovo centro sportivo ‘Il Nido’. "Dove i canarini crescono e spiccano il volo, un luogo di speranza, orgoglio e voglia di lottare". 🔗ilrestodelcarlino.it