Thesocialpost.it - ”Un boato”, terremoto in italia: “Scossa forte!” Era una di quelle mattine in cui il silenzio dei ponti di primavera sembra dilatarsi dentro le case e sulle strade, svuotate di fretta. Alcuni preparavano il pranzo, altri erano ancora a letto, qualcuno magari sistemava il giardino o scorreva pigramente le notizie sul telefono. Poi, all’improvviso, quel silenzio si è incrinato. Una vibrazione secca, come il tonfo di un mobile spostato all’improvviso, un rumore sordo e profondo, difficile da localizzare ma impossibile da ignorare. Qualcuno ha avuto l’istinto di correre verso la porta, altri si sono fermati con il fiato sospeso, aspettando che passasse.Perché è successo tutto in un secondo. Un solo secondo che però ha avuto il potere di spaccare la quiete e lasciare dietro di sé un’eco inquieta. “Hai sentito anche tu?”, si sono chiesti in molti, ancora con il battito accelerato. 🔗 Thesocialpost.it

Terremoto, nuova forte scossa in Italia: avvertito boato - Terremoto, nuova forte scossa in Italia: avvertito boato – Una nuova scossa di terremoto 3.9 oggi sabato 15 marzo, alle 13.32 con epicentro al rione Solfatara, piena caldera vulcanica, ha seminato paura in tutta Napoli, ma soprattutto nell’area dei Campi Flegrei. I residenti riferiscono di aver sentito un forte boato: la scossa è stata «molto lunga». Il sisma delle 13.32 di oggi è stato avvertito distintamente anche stavolta e non solo nei comuni dell’area flegrea, ma anche in diversi quartieri di Napoli e in provincia, perfino a Portici, in area Vesuviana, cioè distante molti chilometri ... 🔗tvzap.it

Terremoto in Italia, forte scossa: “Un boato enorme” - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata a Pescosolido, vicino Frosinone, nel Lazio. Il sisma, che è avvenuto nel pieno della notte, ha svegliato e impaurito i cittadini di diversi Comuni della zona. Molti di loro hanno commentato sui social network quanto avvenuto: “Si è mosso tutto” ha scritto un’utente. Un’altra ha raccontato: “Ho sentito un boato”. L'articolo Terremoto in Italia, forte scossa: “Un boato enorme” proviene da TvZap. 🔗tvzap.it

Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 poco fa in Italia - Una scossa di terremoto di magnitudo superiore a 4 è stata registrata oggi, martedì 18 marzo, nella zona di Potenza. L'articolo Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 poco fa in Italia proviene da TvZap. 🔗tvzap.it

Italia, prima un boato e poi la scossa di terremoto: le zone colpite (1 / 2) - Un terremoto, o sisma, è un improvviso movimento della crosta terrestre causato dal rilascio di energia accumulata nelle profondità della Terra. Questa energia si sprigiona quando le placche tettonich ... 🔗donna.fidelityhouse.eu

Terremoto in Italia, scossa di magnitudo oltre il 4. Tanta paura tra gli abitanti - È nella zona dello Stretto di Messina, tra Sicilia e Calabria, che l’INGV ha registrato la scossa. Il terremoto di magnitudo 4. ... che segna ancora oggi la storia sismica d’Italia. Ogni vibrazione, ... 🔗thesocialpost.it

Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.6 con boato - Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.6 con boato. Il tremore è stato registrato a Spoleto, in provincia di Perugia ad una profondità di 7,4 ... 🔗linserto.it