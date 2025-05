Un blues per Nick Concerto per Becattini

Nick Becattini: l'appuntamento è per il 12 luglio sul paco di piazza del Duomo con 'Un blues per Nick'. A un anno esatto dalla sua ultima, intensa esibizione sul palco di Pistoia blues il festival ha deciso di rendere omaggio allo storico bluesman pistoiese e figura di spicco della scena blues italiana. Cinque formazioni si alterneranno sul palco per un evento unico, ricco di emozioni, radici e grande musica. I T.N.T. blues Band sono un quintetto pistoiese che esplora il meglio del Chicago blues, con classici di Muddy Waters, Little Walter, Buddy Guy & Junior Wells. Tennessee Rose blues Band provengono dalla scena fiorentina e sono una band appassionata e dinamica che propone un set vibrante tra groove e tradizione, omaggiando il sound infuocato della black music.

