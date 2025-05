Un Barcellona-Inter da romanzo! E l’Inter onora il calcio italiano – CdS

Barcellona-Inter clamoroso, finito 3-3 al Montjuic. La Beneamata ha tenuto testa ai fenomeni azulgrana con una prova di coraggio e personalità, che hanno onorato al meglio il calcio italiano. Questa la sottolineatura del Corriere dello Sport.SPETTACOLO – Comunque vada l’Inter sarà da applausi, ha onorato il calcio italiano. Questa la doppia sottolineatura del Corriere dello Sport, che ha aperto così il proprio pezzo sulla partita tra Barcellona e Beneamata, definita un vero e proprio romanzo. Sì, perché di questo si è trattato. Il doppio colpo letale dei nerazzurri con Marcus Thuram e Denzel Dumfries a raggelare la spocchia dei catalani, poi il doppio recupero firmato dall’asso Lamine Yamal e dal gol di Ferran Torres, il nuovo sorpasso del gigante Denzel Dumfries e infine il bolide di Raphinha andato in porta complice la sfortunatissima deviazione di schiena di Yann Sommer. 🔗 Inter-news.it - Un Barcellona-Inter da romanzo! E l’Inter onora il calcio italiano – CdS Unclamoroso, finito 3-3 al Montjuic. La Beneamata ha tenuto testa ai fenomeni azulgrana con una prova di coraggio e personalità, che hannoto al meglio il. Questa la sottolineatura del Corriere dello Sport.SPETTACOLO – Comunque vada l’sarà da applausi, hato il. Questa la doppia sottolineatura del Corriere dello Sport, che ha aperto così il proprio pezzo sulla partita trae Beneamata, definita un vero e proprio. Sì, perché di questo si è trattato. Il doppio colpo letale dei nerazzurri con Marcus Thuram e Denzel Dumfries a raggelare la spocchia dei catalani, poi il doppio recupero firmato dall’asso Lamine Yamal e dal gol di Ferran Torres, il nuovo sorpasso del gigante Denzel Dumfries e infine il bolide di Raphinha andato in porta complice la sfortunatissima deviazione di schiena di Yann Sommer. 🔗 Inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0? - Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E’ successo l’impensabile, perché in verità la coesione con l’ambiente e con i giocatori è massima, e l’atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre. 🔗inter-news.it

Inter-Bayern Monaco: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming. Il ritorno dei quarti di Champions - Dopo la straordinaria vittoria a Monaco di Baviera per 2-1, l'Inter è pronta al secondo atto dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, questa volta nel proprio... 🔗ilmessaggero.it

ESCLUSIVA IN – Ravezzani: «Inter, importante mantenere ‘low profile’. Col Milan nessun dramma!» - Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore sportivo, ha concesso un’intervista esclusiva a Inter-News.it. Il passaggio alle semifinali di Champions League, la sconfitta di Bologna e la prossima sfida col Milan in Coppa Italia sono i temi trattati. Ravezzani, una super Inter ha superato il Bayern Monaco per accedere alle semifinali di Champions League. Quali sono le sue sensazioni sul punto? L’Inter ha fatto una grande impresa. 🔗inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Un Barcellona-Inter da romanzo! E l’Inter onora il calcio italiano – CdS. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Barcellona-Inter di Champions League risultato 3-3: i nerazzurri in vantaggio per 2-0, poi la rimonta blaugrana - Thuram a segno di tacco dopo 35 secondi poi raddoppia Dumfries. Reti di Yamal e Ferran Torres sempre nel primo tempo. Nella ripresa ancora a segno Dumfries poi l'autogol di Sommer ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter: orario, data e dove vedere la semifinale d'andata di Champions League - Dove vedere Barcellona-Inter in diretta tv e streaming La gara d'andata tra Barcellona e Inter sarà trasmessa mercoledì 30 aprile live su Amazon Prime Video, con pre partita dalle ore 19:30 e ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter: probabili formazioni, statistiche OPTA, orario, dove vederla in TV in chiaro e in live streaming, tutte le info utili - Barcellona-Inter: dove vederla in tv, diretta in chiaro sul nove La semifinale di andata tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21, sarà trasmessa per gli abbonati su Amazon ... 🔗eurosport.it