Un anno di Parking Fara 1 200 auto nei festivi Ma in settimana resta mezzo vuoto

Ecodibergamo.it - Un anno di Parking Fara, 1.200 auto nei festivi. Ma in settimana resta mezzo vuoto CITTÀ ALTA. Il silo è pieno nel weekend, da lunedì a venerdì la media crolla a 300 accessi al giorno. Felli: «Andamento secondo le previsioni». Berlanda: «Abbiamo chiesto di abbassare le tariffe». 🔗 Ecodibergamo.it

