Un altro piccolo favore | la spiegazione del finale del film con Anna Kendrick

Un: ladeldelconAmmettiamolo. ma davvero Unaveva bisogno di un sequel? A quanto pare sì, perché ilsconvolgente di Undimostra che c’erano ancora molte cose da raccontare.Attenzione: seguono spoiler!Alla fine del primo, grazie a una diretta segreta di Stephanie (interpretata da), Emily (Blake Lively) finiva in prigione. Viene rivelato che il suo vero nome è Hope McLanden, e che in passato ha ucciso sia il padre violento che, da adulta, la sorella gemella Faith.Sembra unperfetto per un thriller, con la colpevole dietro le sbarre. ma non è così semplice. Sette anni dopo, la storia riprende: Emily è uscita dal carcere grazie a un ricorso e si trova a Capri, pronta a sposare un mafioso affascinante, Dante (Michele Morrone). 🔗 Cinefilos.it