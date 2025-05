Un altro piccolo favore intervista a Paul Feig | Amo l' Italia | Capri è il mio posto del cuore

altro piccolo favore, sequel con Anna Kendrick e Blake Lively in cui c'è tanta Italia. Su Prime Video dal primo maggio. Paul Feig ci ha abituato a molte cose: i bei vestiti, le commedie esagerate e un cast guidato da protagoniste donne. Per il suo ultimo lavoro non si smentisce: Un altro piccolo favore, in streaming su Prime Video, rispecchia tutti questi punti. Sequel di Un piccolo favore (2018), ritrova Anna Kendrick e Blake Lively nei ruoli di Stephanie ed Emily, amiche che però hanno tentato di farsi fuori a vicenda. Nonostante l'oscurità che incombe sul loro rapporto, Stephanie riceve l'invito al matrimonio di Emily: sta per sposare Dante Versano (Michele Morrone), Italiano, a Capri. Il viaggio sull'isola si rivelerà, ovviamente, .

Un altro piccolo favore: intervista esclusiva a Paul Feig, regista che ama le donne a tre dimensioni e sfida i pregiudizi - Dal primo maggio tornano su Prime Video in Un altro piccolo favore i personaggi di Stephanie ed Emily, le nemiche/amiche rese celebri nel film del 2018. Di questo e molto altro abbiamo parlato con Paul Feig, ancora una volta dietro la macchina da presa del sequel. 🔗comingsoon.it

Un altro piccolo favore, Sharon Stone rimossa dal film 'senza motivo' - La star di Basic Instinct ha raccontato di essere stata esclusa a sorpresa dal film con Blake Lively diretto da Paul Feig. Sharon Stone ha raccontato di essere stata inaspettatamente rimossa dal film Un altro piccolo favore di Paul Feig, apparentemente senza alcuna ragione. La rivelazione dell'attrice è arrivata tra i commenti di un video. La clip pubblicata su Instagram da E! News riguardava le voci su una presunta faida tra Blake Lively e Anna Kendrick. 🔗movieplayer.it

Trailer Un altro piccolo favore: il sequel con Blake Lively e Anna Kendrick - Dopo il successo del primo film, Un piccolo favore, Prime Video ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale di Un altro piccolo favore, atteso sequel diretto ancora una volta da Paul Feig. Il regista torna dietro la macchina da presa insieme alla produttrice Laura Fischer, con un cast stellare guidato da Blake Lively e Anna Kendrick, che riprendono i ruoli di Emily e Stephanie. Accanto a loro, un cast internazionale arricchito da Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell, Elena Sofia Ricci, Henry Golding e Allison Janney. 🔗mistermovie.it

