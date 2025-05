Un Altro Piccolo Favore il simpatico sequel italiano fa pasticci con l’italiano

Today.it - Un Altro Piccolo Favore, il simpatico sequel italiano fa pasticci con l’italiano Quando un film, o una serie, americano è ambientato in Italia eo ha personaggi italiani, è praticamente inevitabile che contenga stereotipi un po' datati, sicilianizzazione di chiunque, strafalcioni linguistici e in generale una dose più o meno abbondante di quella che gli americani chiamano. 🔗 Today.it

Un altro piccolo favore, Sharon Stone rimossa dal film 'senza motivo' - La star di Basic Instinct ha raccontato di essere stata esclusa a sorpresa dal film con Blake Lively diretto da Paul Feig. Sharon Stone ha raccontato di essere stata inaspettatamente rimossa dal film Un altro piccolo favore di Paul Feig, apparentemente senza alcuna ragione. La rivelazione dell'attrice è arrivata tra i commenti di un video. La clip pubblicata su Instagram da E! News riguardava le voci su una presunta faida tra Blake Lively e Anna Kendrick. 🔗movieplayer.it

Un altro piccolo favore: la spiegazione del finale del film con Anna Kendrick - Un altro piccolo favore: la spiegazione del finale del film con Anna Kendrick Ammettiamolo… ma davvero Un piccolo favore aveva bisogno di un sequel? A quanto pare sì, perché il finale sconvolgente di Un altro piccolo favore dimostra che c’erano ancora molte cose da raccontare. Attenzione: seguono spoiler! Alla fine del primo film, grazie a una diretta segreta di Stephanie (interpretata da Anna Kendrick), Emily (Blake Lively) finiva in prigione. 🔗cinefilos.it

Trailer Un altro piccolo favore: il sequel con Blake Lively e Anna Kendrick - Dopo il successo del primo film, Un piccolo favore, Prime Video ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale di Un altro piccolo favore, atteso sequel diretto ancora una volta da Paul Feig. Il regista torna dietro la macchina da presa insieme alla produttrice Laura Fischer, con un cast stellare guidato da Blake Lively e Anna Kendrick, che riprendono i ruoli di Emily e Stephanie. Accanto a loro, un cast internazionale arricchito da Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell, Elena Sofia Ricci, Henry Golding e Allison Janney. 🔗mistermovie.it

Un altro piccolo favore: tutto ciò che dobbiamo sapere sul sequel con Blake Lively - Blake Lively e Anna Kendrick tornano in Un altro piccolo favore: misteri, Martini e caos sotto il sole di Capri. Su Prime Video dal 1° maggio ... 🔗cinematographe.it

Un altro piccolo favore, intervista a Paul Feig: "Amo l'Italia: Capri è il mio posto del cuore" - Intervista a Paul Feig, regista di Un altro piccolo favore, sequel del film del 2018 con protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively. In streaming su Prime Video dal primo maggio. 🔗msn.com