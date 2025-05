Umer muore a 21 anni il primo giorno di lavoro | travolto da un autobus a Reggio Emilia

Umer Maqbool, 21 anni, pakistano residente a Reggio Emilia, stava andando al suo primo vero giorno di lavoro, dopo mesi di contratti saltuari. Ma a pochi metri dall’arrivo, in via Turri, è stato investito da un autobus di linea Saca mentre era alla guida del suo monopattino. È morto sul colpo, schiacciato dalla ruota anteriore sinistra del mezzo.Umer Maqbool travolto da un autobus SacaL’incidente è avvenuto martedì 29 aprile intorno alle 7:00 del mattino. L’autobus, dopo aver lasciato alcuni passeggeri in stazione, stava per immettersi sulla tangenziale. Nella manovra di svolta verso via Turri, il conducente non si sarebbe accorto della presenza di Umer Maqbool, che viaggiava nella stessa direzione. 🔗 Notizieaudaci.it - Umer muore a 21 anni il primo giorno di lavoro: travolto da un autobus a Reggio Emilia Il 21enne stava andando in azienda con il monopattinoEra uscito presto quella mattina, pieno di entusiasmo:Maqbool, 21, pakistano residente a, stava andando al suoverodi, dopo mesi di contratti saltuari. Ma a pochi metri dall’arrivo, in via Turri, è stato investito da undi linea Saca mentre era alla guida del suo monopattino. È morto sul colpo, schiacciato dalla ruota anteriore sinistra del mezzo.Maqboolda unSacaL’incidente è avvenuto martedì 29 aprile intorno alle 7:00 del mattino. L’, dopo aver lasciato alcuni passeggeri in stazione, stava per immettersi sulla tangenziale. Nella manovra di svolta verso via Turri, il conducente non si sarebbe accorto della presenza diMaqbool, che viaggiava nella stessa direzione. 🔗 Notizieaudaci.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moto contro tir nel Napoletano, muore centauro di 21 anni - Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale mortale nella tarda serata di ieri a Volla, in provincia di Napoli, dove un motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un tir. L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 108 di via Palazziello: il centauro, un 21enne di origini moldave, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli, dove è deceduto per le gravi lesioni riportate. 🔗anteprima24.it

Muore a 21 anni per uno scontro col portiere avversario: si è rotto un’arteria cranica - Uno scontro fatale. Helar Gonzales Altamirano, calciatore 21enne del Real Titan NC, è morto due giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale a Moyobamba a causa del violento impatto col portiere del Defensor Nueva Cajamarca durante una partita di Copa Perù, il campionato calcistico di quarto livello del paese sudamericano. Al 71esimo minuto del match disputatosi domenica 6 aprile, sul punteggio di 1-1, Altamirano è stato lanciato in profondità verso la porta avversaria con un passaggio filtrante. 🔗ilfattoquotidiano.it

Volla, moto contro tir: muore centauro di 21 anni - Tragedia a Volla, in provincia di Napoli, dove un motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un tir. Incidente stradale mortale nella tarda serata di ieri a Volla, in provincia di Napoli, dove un motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un tir. L’impatto è avvenuto all’altezza del civico […] 🔗2anews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La prima giornata di lavoro finisce in tragedia: muore in monopattino travolto dal bus a Reggio Emilia; Travolto in monopattino dal bus: chi è la vittima di 21 anni; Travolto in monopattino, giovane pachistano muore mentre va al primo giorno di lavoro; Reggio Emilia, travolto da un autobus in monopattino. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La prima giornata di lavoro finisce in tragedia: muore in monopattino travolto dal bus a Reggio Emilia - Umer Maqbool, 21enne pakistano, è morto a Reggio Emilia travolto da una corriera mentre andava al primo giorno di lavoro ... 🔗fanpage.it

Travolto da un bus mentre va al primo giorno di lavoro in monopattino: muore 21enne - Umer Maqbool veniva dal Pakistan e aveva trovato un impiego in un'officina: voleva mettere da parte dei soldi per permettere alla madre e alle sue due sorelle di raggiungerlo ... 🔗today.it

Travolto in monopattino dal bus: chi è la vittima di 21 anni - L’incidente ieri mattina alle 7 sull’attraversamento ciclopedonale tra via Emilia Ospizio e via Turri. La vittima era residente in città: non indossava il casco ... 🔗ilrestodelcarlino.it