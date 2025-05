Umbria parla con una ragazza | accoltellato quattro volte e mandato in ospedale

quattro, con un serramanico, in mezzo alla strada. È successo a Terni, in piazza Solferino, e i carabinieri hanno denunciato un 26enne di nazionalità colombiana per porto abusivo di oggetti atti a offendere e lesione personale aggravata ai danni di un cittadino.

