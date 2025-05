Ultras Spallini disertano la trasferta di Solbiate Arno per protesta contro le squadre B

Ultras Spallini non seguiranno la squadra di Baldini a Solbiate Arno in occasione della gara di andata dei playout. Una decisione dolorosa per il gruppo Curva Ovest Ferrara, che già nel corso del campionato disertò la trasferta contro il Milan Futuro in segno di protesta contro le seconde squadre. "La deriva di questo calcio malato ci ha portato in dote il fenomeno delle squadre B – recita il comunicato degli Ultras –. Appendici delle panchine dei top club di serie A, cui è concesso partecipare agli altri campionati per generare asset e conseguenti introiti, pronti a rimpinguare le già gonfissime tasche dei suddetti club. squadre senza casa, senza storia, senza pubblico. Senza senso. Per le quali vengono estromesse senza tanti complimenti piazze di blasone, e un giorno potrebbe essere proprio la nostra Spal. 🔗 Sport.quotidiano.net - Ultras Spallini disertano la trasferta di Solbiate Arno per protesta contro le squadre B Glinon seguiranno la squadra di Baldini ain occasione della gara di andata dei playout. Una decisione dolorosa per il gruppo Curva Ovest Ferrara, che già nel corso del campionato disertò lail Milan Futuro in segno dile seconde. "La deriva di questo calcio malato ci ha portato in dote il fenomeno delleB – recita il comunicato degli–. Appendici delle panchine dei top club di serie A, cui è concesso partecipare agli altri campionati per generare asset e conseguenti introiti, pronti a rimpinguare le già gonfissime tasche dei suddetti club.senza casa, senza storia, senza pubblico. Senza senso. Per le quali vengono estromesse senza tanti complimenti piazze di blasone, e un giorno potrebbe essere proprio la nostra Spal. 🔗 Sport.quotidiano.net

