Ultraleggero si schianta sul capannone di un’azienda | un morto e un ferito in Umbria

Ultraleggero è precipitato all'interno di un'azienda specializzata nella produzione di dispositivi sanitari nel comune di Castel Ritaldi (Perugia), provocando la morte di una persona e il ferimento di un'altra.

Tragedia in Umbria, ultraleggero si schianta contro un capannone, muore il pilota: passeggero salvo per miracolo - Il dramma a Castel Ritaldi Un grave incidente aereo si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 maggio, nei cieli dell’Umbria, precisamente nella zona industriale di Mercatello, frazione di Castel Ritaldi. Un ultraleggero si è schiantato contro il capannone di un’azienda farmaceutica, provocando la morte del pilota, che è rimasto carbonizzato nell’impatto. Il passeggero si salva gettandosi prima dell’impatto A bordo del velivolo si trovava anche un giovane di circa vent’anni, che è riuscito miracolosamente a salvarsi lanciandosi poco prima dello schianto. 🔗dayitalianews.com

Velivolo leggero si schianta dentro un capannone: un morto - Una persona è morta in un incidente aereo che ha coinvolto un velivolo leggero, in Umbria. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno - che ne danno notizia sono intervenute in località Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi. Secondo le prime informazioni, l’aeromobile è precipitato all’interno di un capannone industriale di un’azienda che produce materiali medicali... 🔗feedpress.me

