Ultraleggero cade dentro azienda a Castel Ritaldi | un morto e un ferito

Castel Ritaldi (Perugia), 1 maggio 2025 – Tragedia in Umbria. Un Ultraleggero è caduto dentro un’azienda che si occupa di prodotti sanitari. Delle due persone a bordo del velivolo una è morta, mentre l’altra è rimasta ferita. Intervento del 118 e dei vigili del fuoco. C’è stato infatti un principio di incendio dentro l’azienda. 🔗 Lanazione.it - Ultraleggero cade dentro azienda a Castel Ritaldi: un morto e un ferito (Perugia), 1 maggio 2025 – Tragedia in Umbria. Unè cadutoun’che si occupa di prodotti sanitari. Delle due persone a bordo del velivolo una è morta, mentre l’altra è rimasta ferita. Intervento del 118 e dei vigili del fuoco. C’è stato infatti un principio di incendiol’. 🔗 Lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Pavia, cade ultraleggero a Sannazzaro de’ Burgondi: morto 67enne - Un ultraleggero è precipitato a Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia. Morto il pilota, un uomo di 67 anni, trovato dai soccorritori giunti sul luogo dell’impatto all’interno dell’abitacolo privo di vita. L’ultraleggero è precipitato in una zona agricola, poco distante dal centro abitato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando di Pavia, i carabinieri di Voghera per le indagini del caso. 🔗lapresse.it

Tragedia sul lavoro in un'azienda di marmo: cade da un'impalcatura e muore - Si chiamava Nicola Marino il 59enne morto ieri pomeriggio, martedì 22 aprile, in un incidente sul lavoro mentre si trovava in un'azienda che si occupa della lavorazione del marmo nella zona industriale di Apricena. L'uomo, impiegato come guardiano, sarebbe caduto da un ponteggio alto sette metri... 🔗foggiatoday.it

Enorme voragine si apre in strada, motociclista ci cade dentro: trovato morto dopo 18 ore di ricerche - Un motociclista è precipitato in una voragine apertasi improvvisamente sulla strada ed è stato ritrovato morto dopo oltre 18 ore di ricerche. L’incidente è avvenuto lunedì scorso nel distretto di Gangdong, a Seoul, in Corea del Sud, durante l’ora di punta. Le drammatiche immagini, riprese dalla dashcam di un veicolo di passaggio, hanno rapidamente fatto il giro del mondo.Leggi anche: Messina, incidente sulla tangenziale: muore motociclista La voragine e le operazioni di soccorso La vittima, un uomo sulla trentina, è stata inghiottita dalla voragine intorno alle 18. 🔗thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ultraleggero cade dentro azienda a Castel Ritaldi: un morto e un ferito; Cade un aereo a San Donato (Milano): palazzo in fiamme, 8 morti; Precipita elicottero tra Aprilia e Lanuvio: morti pilota e passeggero. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ultraleggero cade dentro azienda a Castel Ritaldi: un morto e un ferito - Tragedia in Umbria nel pomeriggio del 1 maggio. Paura nel comune in provincia di Perugia. Intervento dei vigili del fuoco e del 118 ma per uno degli occupanti del velivolo non c’è stato niente da fare ... 🔗lanazione.it