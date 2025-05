Uil | sicurezza non è solo problema soldi

sicurezza sul lavoro e la vita delle persone non sono solo una questione di soldi che il Governo mette a disposizione,vedremo per fare cosa,significa intervenire su appalti a cascata e massimo ribasso,aumentando le ispezioni.E' una questione culturale,dare pene certe perché altrimenti rischiamo di dare 600mln di euro di agevolazione a chi fa il proprio dovere e non far pagare mai le aziende che violano le norme". Così Bombardieri, Uil, a margine della manifestazione a Montemurlo(Prato)."Non dobbiamo parlare solo il Primo maggio". 🔗 12.35 "Lasul lavoro e la vita delle persone non sonouna questione diche il Governo mette a disposizione,vedremo per fare cosa,significa intervenire su appalti a cascata e massimo ribasso,aumentando le ispezioni.E' una questione culturale,dare pene certe perché altrimenti rischiamo di dare 600mln di euro di agevolazione a chi fa il proprio dovere e non far pagare mai le aziende che violano le norme". Così Bombardieri, Uil, a margine della manifestazione a Montemurlo(Prato)."Non dobbiamo parlareil Primo maggio". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

