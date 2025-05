UFFICIALE – Infortunio Koundé salta Inter-Barcellona | comunicato

Infortunio per Koundé durante Barcellona-Inter, andata di ritorno delle semifinali di Champions League. Salterà la gara di ritorno. Il comunicato.comunicato UFFICIALE – Il Barcellona dà notizia sull’Infortunio di Koundé: «Gli esami effettuati questa mattina sul giocatore della prima squadra Jules Koundé hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra. La sua evoluzione determinerà quando tornerà in prima squadra. Eroe della finale di Siviglia, Koundé ha dovuto lasciare il campo di Montjuïc dopo 42 minuti dell’emozionante partita Barcellona-Inter. Era la sua 53esima presenza stagionale. Ha instancabilmente razziato la fascia destra per la squadra di Hansi Flick in questa stagione, con l’allenatore che lo ha lasciato fuori solo per una partita, la recente vittoria contro il Maiorca. 🔗 Inter-news.it - UFFICIALE – Infortunio Koundé, salta Inter-Barcellona: comunicato perdurante, andata di ritorno delle semifinali di Champions League. Salterà la gara di ritorno. Il– Ildà notizia sull’di: «Gli esami effettuati questa mattina sul giocatore della prima squadra Juleshanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra. La sua evoluzione determinerà quando tornerà in prima squadra. Eroe della finale di Siviglia,ha dovuto lasciare il campo di Montjuïc dopo 42 minuti dell’emozionante partita. Era la sua 53esima presenza stagionale. Ha instancabilmente razziato la fascia destra per la squadra di Hansi Flick in questa stagione, con l’allenatore che lo ha lasciato fuori solo per una partita, la recente vittoria contro il Maiorca. 🔗 Inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Infortunio Buongiorno, arriva l'esito degli esami: il comunicato ufficiale del Napoli - Arriva il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore della Nazionale, che lunedì scorso aveva saltato il match contro il Bologna, si è sottoposto a esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo... 🔗napolitoday.it

Inter, infortunio Zielinski: ufficiale l’esito degli esami, svelati i tempi di recupero - Le ultime sulle condizioni fisiche di Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, dopo l’ultimo infortunio. Tutti i dettagli in merito Novità importante in casa Inter, con Piotr Zielinski costretto a fermarsi per le prossime partite dopo l’infortunio accusato contro il Monza. Il centrocampista polacco salterà sicuramente la gara di Champions League contro il Feyenoord in programma martedì e poi quella contro l’Atalanta. 🔗calcionews24.com

Infortunio Anguissa, Napoli spiazzato: è tutto ufficiale - Non arrivano buone notizie sull’infortunio di Anguissa, ecco la situazione legata al centrocampista camerunense. Il Napoli si prepara alla trasferta di Venezia con un rinnovato entusiasmo dovuto alla vittoria nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Antonio Conte ha ritrovato i tre punti dopo più di un mese, nel quale gli azzurri avevano raccolto soli quattro punti in cinque gare. I partenopei sono ancora secondi, ma una sola lunghezza li divide dalla vetta. 🔗spazionapoli.it