Ucraina-Usa firmato l’accordo sulle terre rare | la svolta che cambia tutto Mosca trema

l’accordo tra Stati Uniti e Ucraina sullo sfruttamento dei minerali rari è stato ufficializzato con una dichiarazione congiunta che segna un punto di svolta nella strategia occidentale: non un semplice patto commerciale, ma un nuovo asse economico che lega i due Paesi sul medio e lungo periodo.Kiev ottiene ciò che voleva: un fondo congiunto per utilizzare i ricavi delle concessioni in nuove forniture militari e investimenti per la ricostruzione, senza dover rimborsare gli aiuti militari ricevuti dal 2022. Washington, dal canto suo, si assicura l’accesso privilegiato a una risorsa industriale cruciale.Una frenata improvvisa, poi il compromessotutto sembrava pronto per la cerimonia di firma a Washington quando il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato che Kiev avrebbe modificato la bozza all’ultimo minuto. 🔗 Thesocialpost.it - Ucraina-Usa, firmato l’accordo sulle terre rare: la svolta che cambia tutto. Mosca trema La firma è arrivata in nottata, dopo una giornata di tensioni e telefonate febbrili. Ma alla fine Donald Trump ha dovuto cedere.tra Stati Uniti esullo sfruttamento dei minerali rari è stato ufficializzato con una dichiarazione congiunta che segna un punto dinella strategia occidentale: non un semplice patto commerciale, ma un nuovo asse economico che lega i due Paesi sul medio e lungo periodo.Kiev ottiene ciò che voleva: un fondo congiunto per utilizzare i ricavi delle concessioni in nuove forniture militari e investimenti per la ricostruzione, senza dover rimborsare gli aiuti militari ricevuti dal 2022. Washington, dal canto suo, si assicura l’accesso privilegiato a una risorsa industriale cruciale.Una frenata improvvisa, poi il compromessosembrava pronto per la cerimonia di firma a Washington quando il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato che Kiev avrebbe modificato la bozza all’ultimo minuto. 🔗 Thesocialpost.it

Usa e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare | Istituito anche un fondo per la ricostruzione del Paese - L'annuncio del ministero del Tesoro americano. L'intesa garantisce l'accesso privilegiato Usa ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina-Usa, firmato accordo su terre rare. Via libera a fondo per ricostruzione - (Adnkronos) – Dopo ore di incertezza, sono stati firmati i documenti per l'accordo sulle Terre rare tra Stati Uniti e Ucraina. Ad affermarlo è una fonte riportata dalla Cnn. Appianati quindi i problemi sorti "all'ultimo minuto" tra Kiev e Washington sul documento, considerato uno degli elementi chiave per mettere fine alla guerra con la Russia. […] 🔗periodicodaily.com

Trump: l'accordo su terre rare con l'Ucraina sarà firmato fine aprile - Washington, 17 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il cosiddetto accordo con l'Ucraina sulle terre rare nel Paese devastato dalla guerra potrebbe essere raggiunto la prossima settimana. Kiev e Washington erano sul punto di firmare un accordo, prima che lo scontro avvenuto a febbraio tra Trump e Zelensky non ha bloccato i lavori. "Abbiamo un accordo sui minerali che immagino verrà firmato giovedì. 🔗quotidiano.net

