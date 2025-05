Quotidiano.net - Ucraina-Usa, firmato accordo sulle terre rare. Verrà creato anche un fondo per la ricostruzione

Washington, 1° maggio - I documenti per l'tra Stati Uniti esono stati firmati. Lo afferma una fonte riportata dalla Cnn."L'suldi Investimento per latra Usa eè una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra". Così su X il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. TOPSHOT - In this handout photograph taken and posted on the official Telegram channel of Ukraine's Head of the Office of the President Andriy Yermak on April 26, 2025, Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) meets with US President Donald Trump (L) on the sidelines of Pope Francis's funeral at St. Peter's Basilica at the Vatican. (Photo by Handout Telegram @ermaka2022 AFP) RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO Official Telegram channel of the Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS