Ucraina-Usa firmato accordo su terre rare Via libera a fondo per ricostruzione

accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina. Ad affermarlo è una fonte riportata dalla Cnn. Appianati quindi i problemi sorti "all'ultimo minuto" tra Kiev e Washington sul documento, considerato uno degli elementi chiave per mettere fine alla guerra con la Russia. . 🔗 (Adnkronos) – Dopo ore di incertezza, sono stati firmati i documenti per l'sulletra Stati Uniti e. Ad affermarlo è una fonte riportata dalla Cnn. Appianati quindi i problemi sorti "all'ultimo minuto" tra Kiev e Washington sul documento, considerato uno degli elementi chiave per mettere fine alla guerra con la Russia. . 🔗 Periodicodaily.com

Trump: l'accordo su terre rare con l'Ucraina sarà firmato fine aprile - Washington, 17 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il cosiddetto accordo con l'Ucraina sulle terre rare nel Paese devastato dalla guerra potrebbe essere raggiunto la prossima settimana. Kiev e Washington erano sul punto di firmare un accordo, prima che lo scontro avvenuto a febbraio tra Trump e Zelensky non ha bloccato i lavori. "Abbiamo un accordo sui minerali che immagino verrà firmato giovedì. 🔗quotidiano.net

Terre rare, cosa sappiamo dell'accordo preliminare sui minerali strategici firmato da Stati Uniti e Ucraina - L'intesa è stata siglata giovedì 17 aprile in videoconferenza. Le trattative erano state sospese dopo lo scontro tra Trump e Zelensky a febbraio 🔗wired.it

Guerra in Ucraina, Trump: «L’accordo sulle terre rare sarà firmato a breve» - Dopo settimane di trattative e tensioni, Donald Trump ha dichiarato che «l’accordo sulle terre rare con l’Ucraina sarà firmato a breve». La conferma è arrivata dopo due giorni di negoziati a Riad, prima con la delegazione ucraina e poi con quella russa. Secondo il Wall Street Journal, l’intesa potrebbe includere un aumento delle forniture di armi a Kyiv. Il presidente Usa ha aggiunto: «Stiamo parlando delle linee di demarcazione territoriale, di chi avrà la proprietà della centrale nucleare di Zaporizhzhia». 🔗lettera43.it

