Ucraina-Usa firmato accordo su terre rare Via libera a fondo per ricostruzione

(Adnkronos) – Dopo ore di incertezza, sono stati firmati i documenti per l'accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina. Ad affermarlo è una fonte riportata dalla Cnn. Appianati quindi i problemi sorti "all'ultimo minuto" tra Kiev e Washington sul documento, considerato uno degli elementi chiave per mettere fine alla guerra con la Russia.

Usa e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare | Istituito anche un fondo per la ricostruzione del Paese - L'annuncio del ministero del Tesoro americano. L'intesa garantisce l'accesso privilegiato Usa ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina-Usa, firmato accordo su terre rare. Via libera a fondo per ricostruzione - (Adnkronos) – Dopo ore di incertezza, sono stati firmati i documenti per l'accordo sulle Terre rare tra Stati Uniti e Ucraina. Ad affermarlo è una fonte riportata dalla Cnn. Appianati quindi i problemi sorti "all'ultimo minuto" tra Kiev e Washington sul documento, considerato uno degli elementi chiave per mettere fine alla guerra con la Russia. […] 🔗periodicodaily.com

Trump: l'accordo su terre rare con l'Ucraina sarà firmato fine aprile - Washington, 17 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il cosiddetto accordo con l'Ucraina sulle terre rare nel Paese devastato dalla guerra potrebbe essere raggiunto la prossima settimana. Kiev e Washington erano sul punto di firmare un accordo, prima che lo scontro avvenuto a febbraio tra Trump e Zelensky non ha bloccato i lavori. "Abbiamo un accordo sui minerali che immagino verrà firmato giovedì. 🔗quotidiano.net

Ucraina-Usa, firmato accordo su terre rare. Via libera a fondo per ricostruzione - Dopo ore di incertezza, sono stati firmati i documenti per l'accordo sulle Terre rare tra Stati Uniti e Ucraina. Ad affermarlo è una fonte riportata dalla Cnn. Appianati quindi i problemi sorti ... 🔗msn.com

Usa e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare | Istituito anche un fondo per la ricostruzione del Paese - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.163. Stati Uniti e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare. L'annuncio del ministero del Tesoro americano. L''intesa garantisce l'accesso privilegiato ... 🔗msn.com

Ucraina, firmato l'accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Kiev. Trump: «Putin mi rispetta, penso voglia la pace» - Guerra Ucraina, le notizie in diretta di oggi 30 aprile 2025. Il segretario di Stato americano Rubio ribadisce che gli Usa metteranno fine alla loro mediazione sulla guerra a meno che non ... 🔗ilmessaggero.it