Ucraina-Usa firmato accordo su terre rare Via libera a fondo per ricostruzione

Dopo ore di incertezza, sono stati firmati i documenti per l'accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina. Ad affermarlo è una fonte riportata dalla Cnn. Appianati quindi i problemi sorti "all'ultimo minuto" tra Kiev e Washington sul documento, considerato uno degli elementi chiave per mettere fine alla guerra con la Russia. "Noi siamo pronti a firmare. Gli ucraini hanno deciso la notte scorsa di apportare alcune modifiche all'ultimo minuto", aveva spiegato in precedenza il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent. Ma, aveva aggiunto, "siamo sicuri che riconsidereranno la cosa e siamo pronti a firmare questo pomeriggio se anche loro lo saranno". A firmare l'accordo, la vicepremier Ucraina Yulia Svyrydenko, volata ieri a Washington dopo la svolta nei negoziati. L'amministrazione Usa ha dedicato diverse settimane di lavoro con Kiev per la definizione di un accordo finale che garantisca agli Stati Uniti l'accesso ai depositi di minerali ucraini, mentre Trump ha ribadito più volte che l'accordo sarebbe una sorta di compensazione per gli aiuti forniti all'Ucraina dall'invasione russa del 2022.

