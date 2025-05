Ucraina | Usa e Kiev hanno firmato accordo sulle terre rare

Ucraina hanno firmato l’accordo sulle terre rare. L’intesa garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell’Ucraina, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Ucraina, i dettagli dell’accordo sulle terre rareSono alcuni dei dettagli che emergono dall’accordo firmato mercoledì che consentirà agli Usa di accedere alle vaste risorse minerarie e naturali dell’Ucraina dopo settimane di trattative. “Questo accordo segnala chiaramente alla Russia che l‘amministrazione Trump è impegnata in un processo di pace incentrato su un’Ucraina libera, sovrana e prospera a lungo termine”, ha dichiarato il Segretario al Tesoro, Scott Bessent, in una nota. “Il Presidente Trump ha concepito questa partnership tra il popolo americano e quello ucraino per dimostrare l’impegno di entrambe le parti a favore di una pace e di una prosperità durature in Ucraina”. 🔗 Lapresse.it - Ucraina: Usa e Kiev hanno firmato accordo sulle terre rare Usa el’. L’intesa garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell’, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale., i dettagli dell’Sono alcuni dei dettagli che emergono dall’mercoledì che consentirà agli Usa di accedere alle vaste risorse minerarie e naturali dell’dopo settimane di trattative. “Questosegnala chiaramente alla Russia che l‘amministrazione Trump è impegnata in un processo di pace incentrato su un’libera, sovrana e prospera a lungo termine”, ha dichiarato il Segretario al Tesoro, Scott Bessent, in una nota. “Il Presidente Trump ha concepito questa partnership tra il popolo americano e quello ucraino per dimostl’impegno di entrambe le parti a favore di una pace e di una prosperità durature in”. 🔗 Lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Capo CIA Ratcliffe conferma: "Gli Usa hanno smesso di fornire armi e informazioni d'intelligence con Kiev" - La manovra fa parte di un ampio quadro generale che si sta ricostruendo negli ultimi giorni dopo l'incontro tra Zelensky e Trump nello studio Ovale Il capo della CIA John Ratcliffe ha confermato che gli Usa hanno sospeso la fornitura di armi e di informazioni di intelligence con Kiev. Il pass 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Lavrov: "Russia e Usa hanno discusso di relazioni bilaterali" - Peskov: "L'obiettivo è quello normalizzare le relazioni". Zelensky: "La Russia continua a lanciare attacchi e ignora la diplomazia" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia» - È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo di Kiev erano presenti, oltre a Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Usa e Ucraina firmano l'intesa sui minerali, Kiev: Vantaggioso per entrambi - Aggiornamento del 01 Maggio delle ore 06:38; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi; Ucraina Russia, firmato accordo Usa-Kiev sui minerali. Ok a fondo ricostruzione; Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare | Istituito anche un fondo per la ricostruzione del Paese. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Usa, firmato accordo con Kiev sul Fondo per la ricostruzione - Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno firmato un accordo per istituire il Fondo di Investimento per la Ricostruzione Stati Uniti-Ucraina. Lo ha annunciato il Tesoro americano. (ANSA) ... 🔗msn.com

Usa e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.163. Stati Uniti e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare. L'annuncio del ministero del Tesoro americano. L''intesa garantisce l'accesso privilegiato ... 🔗msn.com

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Gli Stati Uniti avranno un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell'Ucraina, tra cui alluminio, ... 🔗repubblica.it